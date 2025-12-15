CRILU: la lana ultrafina uruguaya alcanza un récord histórico de finura

- espacio publicitario -

El Consorcio Regional de Innovación de Lana Ultrafina (CRILU) volvió a marcar un hito en la mejora genética ovina del país. Así lo señaló Juan Carlos Tafernaberry, presidente de la institución, al destacar los resultados alcanzados en la última entrega anual de carneros, donde se lograron los animales más finos de la historia del proyecto.

Un proceso lento, pero con resultados acumulativos

“El mejoramiento genético es lento, pero acumulativo”, subrayó Tafernaberry, al remarcar que uno de los mayores logros del CRILU ha sido sostener objetivos claros y de largo plazo.

Entre ellos se destacan el diámetro de la fibra, el peso del vellón sucio y limpio, el peso corporal, la calidad de lana y los aspectos reproductivos, todos factores determinantes para el ingreso del productor.

- espacio publicitario -

Los carneros más finos en 26 años de trabajo

Este año, el CRILU alcanzó un récord histórico: los carneros entregados son genéticamente y fenotípicamente los más finos del proyecto, con un promedio de 14,2 micras, ubicándose dentro del segmento ultrafino.

Incluso, existen animales que llegan a las 12 micras, lo que demuestra el amplio potencial de seguir avanzando sin comprometer otras características productivas.

Lejos de perder eficiencia, Tafernaberry destacó que, mientras se redujo el diámetro de la fibra, se logró aumentar el peso del vellón, el peso corporal, el largo de mecha y la resistencia a parásitos gastrointestinales.

Genética, ambiente y nuevos desafíos

En los últimos años, el consorcio incorporó también variables ambientales, entregando valores genéticos vinculados a la eficiencia de conversión y a las emisiones de metano, alineándose con las nuevas formas de valorización de los sistemas productivos.

Además, el CRILU viene trabajando fuertemente en calidad de canal y calidad de carne, tanto en sistemas extensivos como intensivos, integrando al Merino en una propuesta productiva cada vez más completa.

Coherencia técnica más allá de los precios

Tafernaberry remarcó la importancia de mantener una línea de trabajo coherente aun cuando los precios no acompañan: “Si uno va y viene detrás del mercado, pierde la oportunidad de consolidar los valores”.

Esa constancia, afirmó, es una de las grandes fortalezas del consorcio.

Desde su creación, el CRILU incorporó a los productores dentro del propio consorcio, facilitando una transferencia tecnológica rápida y efectiva. El desarrollo se dio en conjunto, desde el inicio, fortaleciendo la adopción en el campo y el crecimiento del agronegocio lanero.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zyrs