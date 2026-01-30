Creer, Apuntalar, Proponer: La Libertad de «Coquina»

-Tardó pero se hizo. A Libertad le encontraron la vuelta después de algunas opciones planteadas. Sucede que tras el final de ciclo de Fabricio «Moroco» Martínez, había que cubrir la vacante. La Comisión Directiva que lidera Miguel Morales nunca cerró la puerta a JORGE ALVEZ. Incluso David Fernández hizo valer su amistad con el ex jugador de Ceibal y Ferro Carril. En un determinado momento, todo pareció bloquearse hasta que apareció la solución de hecho. «Coquina» de Libertad y en esta hora de suma en lo previo, con la camiseta para compartir y el presidente complementando la escena. Creer, apuntalar y proponer a cuenta del «Lobo» de Cien Manzanas. Tendrá algunas bajas en relación al plantel 2025, pero incorporaciones no le faltarán. Acumular puntos para Libertad, clave para sostenerse en la «A».

¿A dónde irá Matías Morales, si ya no está más en Nacional?

La base del plantel de Nacional, se prolongará en este 2026, en lo que será el debut absoluto de Miguel Ángel Márquez en la Dirección Técnica. Pero no todos se quedan. De hecho entre otros, se alejan Nicolás Arbiza, Alejandro Cavanna y Bruno Basualdo. No son los únicos. De las interrogantes abiertas y con nombre propio: Matías Morales. O el «Machu» retorna al fútbol sanducero o caso contrario, un equipo de la «A» de la Liga Salteña de Fútbol se termina quedando con él. El encuentro de Márquez con integrantes de la Comisión Directiva, iría a resultar esclarecedor para ir definiendo el plantel. El Campeonato de la «B» a nivel de OFI se inicia en abril, por lo tanto no tan lejos en el tiempo. Mientras Nacional ya abrochó el pase de Gino Mantuani, llegando desde Bella Unión.

Nicolás Pintos: el cañonero que se pone la de Arsenal

En la temporada 2025 a nivel de la Divisional «A», Nicolás Pîntos fue de los más salientes. No solo zaguero, sino también goleador en Libertad, con un argumento a favor: la certeza en los remates de pelota quieta. No por nada las conversiones no le faltaron, porque el punto es uno: cambia de camisetaen este año, desde el momento que se acordó el préstamo y jugará en Arsenal. Para los verdes, un año con doble compromiso: primero el Campeonato del Interior de Clubes en la Divisional «A» y tras ello, el Campeonato Salteño. El segundo año consecutivo de Richard Requelme y el imperativo de sumar puntos. Arsenal quedó mal parado en la zona del descenso, después de una endeble exposición general en el Salteño, en tanto no le faltó respuesta en OFI, siendo uno de los mejores 8 equipos. Por esa razón, el derecho a prolongarse en la Divisional «A».

Gladiador propone pero la razón que nadie sabe

El lunes a la noche en la sesión del Consejo Superior, la delegación de Gladiador, reveló el consentimiento con respecto al sistema de disputa del Campeonato Salteño en la «A». De todas maneras, planteó una excepción, capaz de volverse propuesta: jugar solo un partido final y no dos, tal como sucedió en la temporada 2025. Lo que no queda claro es porque desde Gladiador se pretende jugarse solo un partido, desde el momento que está fresco en la retina, lo sucedido en el segundo partido final que afrontaron Nacional y Ferro Carril. Fue la mejor venta de entrada (3.200) y la más apetitosa recaudación (algo más de 700 mil pesos). El presidente de la Liga planteó la interrogante al delegado de Gladiador: «¿por qué modificar lo que sucedió a favor de los clubes y de la Liga? ¿Por qué variar lo que está bien?» No hubo respuesta del delegado de Gladiador, quien se limitó a no variar la tesitura. Para puntualizar: la mayoría de los clubes participan del mismo objetivo. Esto es, que se disputen dos partidos finales.

