Cortes y ómnibus especialpor la Reina del Carnaval 2026

Desde las 19 horas de este jueves 22 de enero, el tránsito vehicular permanece interrumpido en la zona de Costanera Sur, a raíz de los preparativos para la Elección de la Reina del Carnaval de Salto 2026.

Según se informó, el corte comprende el tramo que va desde el cruce de Costanera Sur y calle Eduardo Malaquina, entre Artigas y Brasil, afectando los alrededores del Palacio Córdoba y la Plazoleta Roosevelt. La medida responde al montaje del escenario donde se desarrollará el evento.

La Elección de la Reina del Carnaval 2026 se llevará a cabo este sábado 24 de enero, a partir de las 20:30 horas, en la explanada de la Casa de Gobierno, uno de los espacios centrales de la propuesta carnavalera de este año.

Desde la Intendencia de Salto se comunicó además que, una vez finalizado el espectáculo, se dispondrá de un servicio especial de ómnibus con destino a los distintos barrios de la ciudad. Las unidades partirán desde la intersección de las calles Brasil y República Argentina, facilitando el retorno del público que asista al evento.

