Cortes de tránsito por las Llamadas al Puerto en Salto

El Cuerpo Inspectivo anunció cortes y desvíos de tránsito desde el viernes 20 por las Llamadas al Puerto. Habrá restricciones en calle Uruguay y transversales.

En el marco de las Llamadas al Puerto, previstas para el próximo sábado 21 de febrero, el Cuerpo Inspectivo desplegará un operativo especial de ordenamiento vehicular y cortes de tránsito en la zona donde se desarrollará el desfile.

El jefe del Cuerpo Inspectivo, Miguel da Costa, informó que las medidas comenzarán a regir desde el viernes 20 de febrero, con el objetivo de preparar el área y garantizar la seguridad de participantes y público.

Operativo previo: viernes 20 de febrero

A partir de la hora 16 se aplicará la prohibición de estacionamiento y circulación en calle Uruguay, en el tramo comprendido entre Juan Carlos Gómez/Julio Delgado y Plazoleta Roosevelt. También se verá afectada calle Chiazzaro, desde Uruguay hasta Brasil.

Desde las 21 horas se ejecutarán cortes en varias calles transversales, entre ellas las intersecciones de Artigas y Colón, Brasil y Albisu, y Brasil y Julio Delgado, quedando restringido el paso vehicular en esos puntos.

Desfile y continuidad de los cortes

Durante el sábado 21 de febrero, jornada central de las Llamadas al Puerto, los cortes y desvíos previstos se mantendrán mientras se desarrolle el desfile, con el fin de facilitar el desplazamiento de comparsas y la circulación segura del público.

Finalizado el evento, las calles afectadas serán habilitadas de manera progresiva, según lo determine el operativo de ordenamiento.

Recomendaciones para vecinos y conductores

Desde la organización se solicita a vecinos y usuarios de la vía pública utilizar vías alternativas y circular con precaución en las zonas próximas al evento, teniendo en cuenta las restricciones temporales que regirán durante el fin de semana.

