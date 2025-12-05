back to top
Cortes de calles en Salto por actividades culturales y encendido del Árbol de Navidad

Diario EL PUEBLO digital

El Gobierno de Salto informó que durante este fin de semana se realizarán diversas actividades culturales y recreativas en la Plazoleta Roosevelt, incluyendo la feria de emprendedores, espectáculos musicales y el tradicional Encendido del Árbol de Navidad. Debido a estas propuestas, que son con entrada libre y gratuita, se implementarán cortes de tránsito vehicular en zonas cercanas.

Sábado 6 de diciembre

A partir de las 22:00 horas:

  • Corte en calle Eduardo Malaquina, entre Artigas y Brasil.

Domingo 7 de diciembre

A partir de las 13:00 horas:

  • Corte en Uruguay y República Argentina.
  • Corte en Brasil y Albisu.

Las autoridades solicitaron a la población circular con precaución, respetar la señalización vigente y optar por vías alternativas mientras se desarrollan las actividades. Asimismo, agradecieron la comprensión de los vecinos y destacaron que todas las propuestas del fin de semana buscan promover la convivencia y el disfrute en un espacio emblemático para las familias salteñas.

