Cortes de calles en Salto por actividades culturales y encendido del Árbol de Navidad

El Gobierno de Salto informó que durante este fin de semana se realizarán diversas actividades culturales y recreativas en la Plazoleta Roosevelt, incluyendo la feria de emprendedores, espectáculos musicales y el tradicional Encendido del Árbol de Navidad. Debido a estas propuestas, que son con entrada libre y gratuita, se implementarán cortes de tránsito vehicular en zonas cercanas.
Sábado 6 de diciembre
A partir de las 22:00 horas:
- Corte en calle Eduardo Malaquina, entre Artigas y Brasil.
Domingo 7 de diciembre
A partir de las 13:00 horas:
- Corte en Uruguay y República Argentina.
- Corte en Brasil y Albisu.
Las autoridades solicitaron a la población circular con precaución, respetar la señalización vigente y optar por vías alternativas mientras se desarrollan las actividades. Asimismo, agradecieron la comprensión de los vecinos y destacaron que todas las propuestas del fin de semana buscan promover la convivencia y el disfrute en un espacio emblemático para las familias salteñas.