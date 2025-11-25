Corte programado de OSE afectará a Barrio Artigas este miércoles

OSE informó que realizará mejoras en la red de distribución de agua potable en la ciudad de Salto, lo que implicará la interrupción del servicio en una zona específica de Barrio Artigas. Según comunicó el organismo, los trabajos buscan optimizar el funcionamiento del sistema y requieren la suspensión temporal del suministro.
Las tareas están previstas para el miércoles 26 de noviembre de 2025, desde las 07:00 hasta las 13:00 horas, abarcando el sector comprendido desde calle Pascual Harriague hasta el byPass de Ruta 3, y desde Juan Mompey hasta Instrucciones del Año 13.
Desde OSE señalaron que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad, un fenómeno habitual tras intervenciones en la red. En caso de que persista algún inconveniente, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles.
El organismo añadió que, si las condiciones meteorológicas son desfavorables, los trabajos serán suspendidos y reprogramados para una nueva fecha.