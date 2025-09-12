back to top
Corte de fibra óptica afecta servicio de internet en la zona de Catalina Harriague de Castaños

Funcionarios de ANTEL trabajan intensamente para restablecer el servicio de internet tras un corte en la fibra óptica subterránea registrado en la zona de Catalina Harriague de Castaños. Este corte afectó a gran parte de los usuarios de telefonía y datos de la zona Sur de nuestra ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada por funcionarios de la empresa, se estima que las tareas de reparación estarán finalizadas entre la mañana y primeras horas de la tarde de este sábado, momento en que quedaría restituido el servicio para los usuarios afectados.

En un primer momento, otro medio local había señalado que el problema se debía a un presunto robo de cables aéreos. Sin embargo, la versión confirmada indica que el inconveniente se produjo por el corte de un ramal subterráneo de fibra óptica, lo que explica la magnitud de la afectación.

Los equipos técnicos de la empresa estatal continúan trabajando en el lugar para garantizar que la conectividad vuelva a la normalidad en el menor tiempo posible.

Funcionarios de ANTEL reparan ramal subterráneo de fibra
Funcionarios de ANTEL trabajando para reparar el ramal de fibra óptica. / Foto: Diario EL PUEBLO

