Corte de agua en barrio Dickinson por obras de OSE

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que este viernes se encuentra afectado el normal suministro de agua potable en barrio Dickinson, como consecuencia de trabajos de reparación en la red de distribución.

Según el comunicado oficial emitido por la Gerencia de Comunicación del organismo, las tareas se desarrollan durante la mañana y el servicio comenzaría a normalizarse de forma gradual a partir de las 12:00 horas, aproximadamente.

Desde OSE indicaron que personal del organismo trabaja en la zona y recomendaron a los usuarios que, en caso de registrarse una interrupción total del servicio, mantengan cerrados los grifos internos para evitar la entrada de aire en la red. Una vez restablecido el suministro, se aconseja dejar correr el agua por unos instantes para eliminar la posible turbiedad residual generada por la despresurización del sistema.

Asimismo, el organismo recordó que ante cualquier inconveniente posterior al restablecimiento del servicio, los usuarios pueden comunicarse con el servicio de Atención de Reclamos de OSE, a través del 0800 1871 o *1871 desde teléfonos celulares, o dirigirse a las oficinas locales correspondientes.

El comunicado, fechado el 10 de enero de 2026, señala que las molestias ocasionadas forman parte de las obras necesarias para el mantenimiento del sistema de abastecimiento en la ciudad de Salto.

