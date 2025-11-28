Correcaminata solidaria a beneficio de los Bomberos Voluntarios en Costanera Norte

- espacio publicitario -

La Costanera Norte volverá a ser punto de encuentro para una actividad que combina deporte y solidaridad. Según informó la Coordinación de Deportes del Gobierno de Salto, el próximo viernes 5 de diciembre, a las 19:00 horas, se realizará una correcaminata nocturna solidaria en apoyo a la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios Unidad 243.

El profesor Carlos Ribero, integrante de esta coordinación, señaló la importancia del respaldo institucional y convocó a la comunidad a apoyar la propuesta. Desde los Bomberos Voluntarios, Gerardo Fiorelli explicó que esta será la tercera edición del evento, que ofrecerá 7 kilómetros competitivos y 3 kilómetros participativos, abiertos tanto para quienes corren como para quienes prefieren caminar. La concentración se realizará desde las 18:00 en la zona de las canchas de fútbol 5 de Costanera Norte, con largada puntual a las 19:00 horas.

Las inscripciones ya están habilitadas en el Colectivo Abitab y también podrán completarse de forma presencial:

Miércoles 3 de diciembre , en Casa de Deportes

, en Casa de Deportes Jueves 4 de diciembre, en la Oficina de Deportes de Costanera Norte

Ambos días en el horario de 18:30 a 20:30.

Además, según comentó Claudia Comini, también de la Unidad 243, quienes aún no se hayan registrado podrán hacerlo el mismo día del evento, antes de la largada.

La actividad cuenta con el apoyo del Gobierno de Salto y ofrecerá sorteos y entrega de premios entre todos los participantes, reforzando el espíritu solidario que caracteriza esta iniciativa.

