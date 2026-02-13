Copa Nacional de Selecciones: definidos los semifinalistas en Sur y Este

Quedaron definidos los semifinalistas del Sur y Este en la Copa Nacional de Selecciones. Florida, Colonia, Durazno, Canelones, Maldonado, Cerro Largo, Zona Oeste y Lavalleja siguen en carrera.





El miércoles por la noche se disputaron las revanchas de cuartos de final en las regionales Sur y Este de la Copa Nacional de Selecciones, dejando definidos los cuatro semifinalistas en cada zona. Los resultados comienzan a delinear el camino hacia la Instancia Nacional, donde se cruzarán los mejores del interior.

En tanto, Salto en categoría Mayores tiene previsto su compromiso mañana en Tacuarembó, buscando seguir en carrera dentro del certamen.

Regional Sur – Mayores

Cuartos de final – Revanchas

Llave 1

Florida 3 – San Gregorio de Polanco 1

Global: 6-3

Goles: Ronaldo Barrios, Dylan Carrato y Facundo Spinelli (F); Facundo Antúnez (SGP).

Clasificado: Florida.

Llave 2

Durazno 5 – Colonia 2

Global: 6-6

Goles: Agustín Monzón (2), Alexander García, Kevin Lacuesta y Richard Fernández en contra (D); Rodrigo Pérez y Damián Ale (C).

Definición por penales: Durazno 4 – Colonia 5.

Clasificados: Colonia y Durazno.

Llave 3

San José 1 – Canelones 1

Global: 1-2

Goles: Juan Alonso (SJ); Andrés Quatrini (C).

Clasificado: Canelones.

Semifinales – Regional Sur

Florida vs. Durazno

Colonia vs. Canelones

Regional Este – Mayores

Cuartos de final – Revanchas

Llave 1

Maldonado 11 – Santa Clara del Olimar 0

Global: 16-0

Goles: Matías Tavares (4), Guillermo Sturzenegger (2), Facundo Suárez (2), Gonzalo Gadea (2) y Mateo Maresca.

Clasificado: Maldonado.

Llave 2

Cerro Largo 4 – Canelones Interior 2

Global: 4-3

Goles: Boris Barone (2), Luis Morales y Guillermo Dualde (CL); Franco González y Nahuel Martínez (CI).

Clasificado: Cerro Largo.

Llave 3

Zona Oeste 0 – Rocha 0

Global: 2-1

Clasificado: Zona Oeste.

Llave 4

Lavalleja 3 – Treinta y Tres 0

Global: 4-2

Goles: Nicolás Suárez, Gregorio Almeida y Brahian Vergara.

Clasificado: Lavalleja.

Semifinales – Regional Este

Maldonado vs. Lavalleja

Cerro Largo vs. Zona Oeste

Con los cruces ya confirmados, desde mañana sábado comenzarán a disputarse formalmente las semifinales en ambas regionales. El tramo decisivo del campeonato empieza a tomar forma, con selecciones que llegan en buen momento y otras que avanzaron tras series muy ajustadas.

