Copa del Interior de selecciones

Una cuestión de romperedes, por ahora, ninguno de Salto.

Va concluyendo el primer tramo en cada una de las confederaciones a nivel de la categoría de mayores. Por ahora, se trata de los máximos goleadores en términos generales, sin que figure algún jugador salteño. El promedio de goles por partido no falta y un total de 31 jugadores expulsados. Un jugador de Maldonado Interior rubrica el mayor registro con cinco anotaciones. Como para ir pasando revista.

No es cosa de todos los días

De jugadores a dirigentes: el extraño caso de Huracán

Huracán de Paysandú tiene su vasta historia en Paysandú. Desde lo deportivo a lo social. Consagraciones que no le faltan y jugadores imborrables en cuanto a calidad. Pero ahora, con el “Globito” de Paysandú, se origina una situación de hecho que no es habitual.

Los colegas de HEROICA DEPORTIVA OFICIAL incluyen esta información que es válida tenerla en cuenta desde EL PUEBLO. Leamos.

“Huracán de nuestra capital sanducera realizó la asamblea para elegir las nuevas autoridades del club, donde se presentó una lista con varios futbolistas, la cual fue elegida y serán las nuevas autoridades del club.

👥 Comisión Directiva 2026

Cargo Nombre Presidente Gabriel Vidart Vicepresidente Emmanuel Martínez Secretario Leonardo Gómez Pro Secretario Ángel Mattiauda Tesorero Juan Silvera Pro Tesorero Ignacio Correa Delegado Dennis Pirri Vocales Mario Rosas, Juan Acosta, Oscar Bassadone, Germán Andrada

El deseo de muchos éxitos para el desafío que se plantearon estos futbolistas, donde serán los encargados del club en la parte de directivos”.

Nótese que aparecen, entre otros, Leonardo Gómez, Ángel Mattiauda, Juan Gabriel “Toto” Silvera y Oscar Bassadone. En el caso de Bassadone, fue el defensa central de River Plate de la Liga Salteña de Fútbol, en la temporada 2025.

Se trata de ellos: los que empuñarán el micrófono

¿Quiénes serán las voces del fútbol uruguayo esta temporada? Con el cambio de titularidad de los derechos de TV, las transmisiones del fútbol uruguayo vienen con nuevas alineaciones de relatores y comentaristas confirmadas para este año.

📺 Transmisión por TV cable (DirecTV–Torneos y cables asociados)

Rol Nombre Relator principal Rodrigo Romano Comentarios Federico Buysan

📡 Streaming (Disney+ y Antel TV)

Plataforma Relato Comentarios Disney+ Leonardo Rodríguez Sebastián Giovanelli Antel TV (clásico confirmado) Diego Jokas Juan Carlos Scelza

Aún no está confirmado si se mantiene toda la temporada. Este nuevo panorama se da en medio de cambios en los derechos de TV que impactan en dónde y cómo se ve el fútbol local en 2026.

¡Flor de duelos!

Después de la primera fase de la Champions League, con los 8 que avanzan, mientras no faltan los que serán protagonistas de los play off. El sorteo de la víspera determinó que vuelvan a enfrentarse Benfica y Real Madrid.

Desde EL PUEBLO, una manera de repasar los juegos pactados. El mes de febrero se viene y es el mes de las nuevas decisiones.

