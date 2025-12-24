Copa de OFI en la «A» 2026: Los que están y con los salteños también

Tras la disputa del Campeonato del Interior a nivel de selecciones, la hora será del Campeonato de Clubes de OFI, tanto en la «A» como en la «B». Equipos salteños que ya tienen el derecho adquirido y un cuarto que puede avanzar, mientras que en la «B» el número de elencos «naranjeros» no está resuelto aún. En la página 15 de esta misma edición de EL PUEBLO, se describe el caso de Barrio Albisu Fútbol Club de la Liga de las Colonias Agrarias, quien habrá de registrarse a esos fines por segundo año consecutivo. Por ahora, se van encolumnando equipos, con la mira puesta en la Copa «A» 2026. Razones para ir sabiendo.

*********

Nicolás Sánchez desde el dolor y el aprendizaje: «El que abandona no tiene premio»

Se mandó un año bárbaro. Clave en el Gladiador protagonista. El liderazgo que aprendió a tener. Porque lo tiene. La calidad que se fue incrementado. Porque la tiene. De Gladiador a la selección, este «Nico» Sánchez que asume su tiempo. Apela a reflexiones. Desde el dolor en alguna medida, pero desde el aprendizaje….en mucha medida.

********

«En estos momentos en donde te golpea el deporte que más amor, tiempo y sacrificio le entregas, te hace replantearte muchas cosas, si el dejar de lado tantas cosas y momentos algún día valdrán tanto la pena, sabiendo que no siempre te toca ganar. Que vas a perder (aprender) mucho más de lo que vas a ganar. Pero esto es así, el Fútbol es así, la vida es así, el que abandona no tiene premio, se trata de insistir y resistir hasta que el golpe lo demos nosotros, y así será, ya nos tocará festejar y disfrutar como alguna vez nos tocó, de eso no hay dudas. Mientras tanto hay que descansar, recuperar energías, ver los nuevos objetivos y explorar los nuevos horizontes, porque una vez mi viejo me dijo “Nada es como empieza, sino cómo termina” y terminará cuando nosotros decidamos que eso suceda. Gracias 2025, me enseñaste que en este deporte donde todo es sacrificio y entrega, también se necesita un poco de suerte. Gracias Gladia querido por este año, gracias por tanto cariño y apoyo, a su gente e hinchada por hacerme sentir como uno más, que hoy lo soy, me hicieron crecer un montón como arquero, pero aún más como persona. Volveremos a intentarlo una vez más»

Los que se van y los que se quedan

No tan lejos la disputa del Campeonato del Interior en la Divisional «A». Habitualmente los equipos que lo juegan, despuntan a la pretemporada en la segunda quincena de febrero. El caso por ejemplo, de Universitario, con fecha de inicio el 18 de febrero. Gladiador no solo tendrá que resolver ese punto sino también la continuidad o no de Rony Costa en la Dirección Técnica, más algunos casos concretos en materia de jugadores. Por ejemplo, Agustín Panza, Nicolás Sánchez, Braian Rodríguez y Gustavo Silveira. No son los únicos con la duda abierta de cara al futuro. En la entidad del Barrio Artigas se va coincidiendo en un aspecto clave: reforzar la plantilla del plantel superior.

Al lateral de Ferro le aplicaron tres de penal

Ocurrió en el primer partido ante Gladiador, y fue fue final de 1 a 1. Un expulsado en cada equipo y en el caso de Ferro Carril, la roja desde Fernando López a Alejandro García, el lateral por izquierda que este año se integró a la franja. Desde el Tribunal, un total de tres partidos de sanción, por lo que ya cumplió dos y el viernes será el último partido al margen. Si Ferro Carril clasifica para la final, entonces el «Chino» podrá ser uno más. Hay que tener en cuenta que Ferro Carril ya perdió a Nahuel De León por esa franja defensiva, desde el momento que debió retornar al este del país por razones laborales. Ahora en caso de Ferro Carril restará saber cuantos partidos de sanción le aplicará el Tribunal de Penas a Fabio Andrés Rondán por su expulsión en el segundo partido ante Gladiador.

