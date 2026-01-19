Coordinación interinstitucional para fortalecer el destino Salto en Carnaval

Instituciones públicas y privadas de Salto planifican operativos conjuntos para garantizar servicios, seguridad y orden durante el feriado de Carnaval.

Reunión de coordinación del CCIS con Intendencia de Salto

En el marco de la preparación del destino Salto para el próximo Feriado de Carnaval, se realizó una reunión de coordinación interinstitucional con el objetivo de asegurar una adecuada atención a los turistas que visitarán el departamento durante esos días.

Del encuentro participaron representantes de la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto, la Intendencia de Salto y la Asociación Daymán 360. La instancia forma parte de una línea de trabajo conjunto que se desarrolla de manera sostenida desde hace varios años, especialmente previo a fechas clave para la actividad turística.

- espacio publicitario -

Estas reuniones permiten planificar y coordinar acciones operativas entre diversas áreas, con la participación de Tránsito, Servicios Públicos, Recolección e Inspectoría, así como también con la convocatoria a Policía y Policía Caminera. El objetivo es garantizar el orden, la seguridad, la limpieza y el correcto funcionamiento de los servicios durante los períodos de mayor afluencia de visitantes.

Desde la Comisión de Turismo del Centro Comercial se destacó la relevancia de estos espacios de articulación público-privada, que contribuyen a mejorar la experiencia del visitante y a consolidar a Salto como un destino organizado y preparado para recibir turismo en temporadas de alta demanda.

Finalmente, se informó que la próxima reunión de coordinación se llevará a cabo previo a Semana de Turismo, dando continuidad a esta estrategia de planificación anticipada y trabajo coordinado entre las distintas instituciones.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/o7yl