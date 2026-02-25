Convocatoria nacional para referentes en discapacidad 2026

AMUD abrió una convocatoria nacional para seleccionar referentes departamentales en inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de un proyecto 2026-2027.

Convocatoria nacional busca referentes en discapacidad para proyecto de inclusión laboral

La Asociación de Mujeres Uruguayas con Discapacidad (AMUD) lanzó una convocatoria abierta para seleccionar referentes departamentales en el marco del proyecto “Capacitándonos para incluir”, una iniciativa de cooperación internacional que apunta a fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en Uruguay. Convocatoria a Referentes 2026

El proyecto fue aprobado durante la II Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica entre Uruguay y Guatemala, realizada en noviembre de 2025, y será ejecutado entre 2026 y 2027. La propuesta busca capacitar a personas que luego puedan impulsar procesos de inserción y permanencia en el mercado laboral, priorizando la participación de quienes viven diversas condiciones de discapacidad. Convocatoria a Referentes 2026

- espacio publicitario -

Una persona referente por cada departamento

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años que vivan con discapacidad y deseen formarse para cumplir un rol de referencia territorial. Cada departamento del país contará con una persona referente, que trabajará en coordinación con otra de un departamento vecino, integrando equipos regionales. Convocatoria a Referentes 2026

Las actividades serán virtuales, gratuitas y se desarrollarán en distintas fechas entre marzo de 2026 y marzo de 2027, siempre a las 13:00 horas de Uruguay. Convocatoria a Referentes 2026

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán enviar su información al correo [email protected] antes del 26 de febrero a las 23:00 horas. Entre los datos requeridos figuran información personal, experiencia en organizaciones vinculadas a la discapacidad, formación específica y antecedentes en inclusión laboral. Convocatoria a Referentes 2026

La evaluación estará a cargo del equipo coordinador, que analizará los antecedentes según criterios de participación social, capacitación y experiencia práctica. El proceso culminará con la designación de un referente titular y un suplente por cada departamento. Convocatoria a Referentes 2026

Objetivo: fortalecer la inclusión laboral

Según el documento oficial, la formación busca generar capacidades para incidir de forma efectiva en el acceso y permanencia laboral de personas con discapacidad, promoviendo una red de referentes capacitados a nivel nacional. Convocatoria a Referentes 2026

Además de participar en instancias formativas, quienes resulten seleccionados deberán involucrarse activamente en las tareas y actividades propuestas por el equipo coordinador durante el desarrollo del proyecto. Convocatoria a Referentes 2026

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7nji