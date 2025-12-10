Convocan a Asambleas Barriales en Salto Nuevo Este y Grattone para conformar y renovar Comisiones Vecinales

El Gobierno de Salto anunció la realización de dos asambleas abiertas en los barrios Salto Nuevo Este y Grattone, instancias organizadas por el Área de Coordinación Barrial, a cargo de Hoover Rosa, con el objetivo de conformar y renovar sus respectivas Comisiones Vecinales. La convocatoria busca fortalecer la participación ciudadana y promover espacios de organización comunitaria.
En Salto Nuevo Este, se invita a todos los vecinos a participar de la asamblea abierta destinada a la conformación de la nueva Comisión Vecinal. La instancia se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Club Quinta Avenida Treinta y Tres (Boycuá 741).
Por su parte, en el barrio Grattone se realizará la asamblea para la renovación de su Comisión Vecinal. Será el viernes 12 de diciembre, a las 19:00 horas, en la esquina de Silvestre Blanco y la vía férrea, un punto tradicional de encuentro comunitario.
Desde la Intendencia se subraya la importancia de estas instancias participativas, fundamentales para impulsar el trabajo conjunto entre vecinos y autoridades, promover la resolución de problemáticas locales y fortalecer la red barrial.