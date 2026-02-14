Contratos juveniles en Salto Fútbol Club

El crecimiento de Salto Fútbol Club no solo se refleja en resultados deportivos, sino también en una política clara de consolidación institucional: la firma de contratos profesionales con jóvenes que comienzan a asegurar su futuro dentro del fútbol.

En las últimas semanas, la página oficial del club ha venido anunciando nuevas rúbricas de futbolistas que, por primera vez, pasan a tener vínculo profesional. Y dentro de ese grupo aparece un dato no menor: varios de esos talentos provienen del otro lado del puente internacional.

Argentinos que firman con SFC

Desde la vecina ciudad de Concordia, particularmente de la tradicional Liga Concordiense, están llegando jóvenes que han hecho base sólida en el fútbol naranjero y que hoy encuentran en Salto Fútbol Club una oportunidad concreta de crecimiento. Las publicaciones del club generan inmediata repercusión, y no es casualidad que las instituciones formadoras repliquen con orgullo cada anuncio, acompañando con mensajes de buenos augurios a los chicos que cruzan diariamente el puente para entrenar y luego regresar a sus hogares.

- espacio publicitario -

Entre los clubes mencionados aparecen instituciones como el club La Bianca, el club Libertad y también Ayuí, este último con un vínculo directo ya establecido con Salto Fútbol Club, dado que algunos de sus defensores integran actualmente la plantilla que firmó contrato profesional.

Este movimiento deja en claro que la captación no se limita únicamente a Salto y su región. Hay una estrategia de expansión que trasciende fronteras, buscando fortalecer el proyecto deportivo desde las formativas, con la mirada puesta en que esos juveniles sean el sustento de la Primera División en el corto y mediano plazo.

Los cambios estructurales comienzan a notarse. La apuesta es fuerte y sostenida. Y todo indica que, una vez más, Salto Fútbol Club quiere ser protagonista en juveniles, apuntando a ubicarse en los primeros lugares y consolidar un proceso que combina formación, proyección y profesionalismo.

Hazaña histórica de Juventud de Las Piedras en la Copa Libertadores

El pase de mando entre técnicos argentinos no interrumpió el trabajo en Juventud de Las Piedras. El entrenador ruso Méndez —que continuó la labor iniciada por su compatriota— siguió con el proyecto deportivo del club pedrense, manteniendo una línea de juego definida.

La noche del pasado jueves quedará grabada en los anales del fútbol uruguayo. Juventud de Las Piedras logró una de las clasificaciones más resonantes de su historia al imponerse en la tanda de penales ante Universidad Católica de Ecuador, tras haber perdido 1-0 en el partido de ida jugado en Montevideo.

El conjunto ecuatoriano llegaba como claro favorito, con ventaja y mayor experiencia en competiciones continentales. Sin embargo, la figura del arquero Sebastián Sosa, con pasado en Peñarol y finalista de la Libertadores 2011 frente a Santos de Brasil, resultó determinante. Sosa fue fundamental bajo los tres palos, atajando penales clave que permitieron a Juventud avanzar de ronda.

Además, la llegada de refuerzos argentinos, como el experimentado “Pelado” Cáceres, y de otros jugadores con recorrido, aportó madurez y jerarquía al plantel. La combinación de juventud, experiencia y liderazgo rindió frutos en el momento más importante.

Ahora Juventud de Las Piedras se ilusiona con seguir haciendo historia. En la próxima fase enfrentará al poderoso Guaraní de Paraguay: el primer duelo será en Montevideo y el desquite en tierras paraguayas la semana siguiente.

Para un equipo del interior del país, esta clasificación representa no solo un paso, sino un verdadero salto histórico en la Copa Libertadores, volviendo a poner al fútbol “de tierra adentro” en el centro de la escena internacional.

Rutas de América larga el lunes

Primera prueba: Contrarreloj individual (CRI)

Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026.

Lugar de salida y llegada: Fray Bentos, capital del departamento de Río Negro.

Tipo de etapa: Contrarreloj individual — cada ciclista sale en forma escalonada, buscando marcar el mejor tiempo frente al cronómetro.

Distancia aproximada: 22 kilómetros de recorrido contra el reloj.

Esta prueba inicial es clave para perfilar a los candidatos a la clasificación general desde el primer día.

¿Por qué es importante esta etapa?

La contrarreloj suele marcar diferencias que pueden influir en la clasificación general de la carrera.

Algunos ciclistas estrategan como no ganar la crono sino quedar bien posicionado para luego disputar otras etapas clave como la montaña del Salto del Penitente.

¿Qué sigue después?

Después de esta contrarreloj inaugural, la caravana parte rumbo a Mercedes (Soriano) en la segunda etapa el martes 17 de febrero, continuando así con las siete jornadas que atraviesan varias regiones del país hasta culminar en Montevideo el 22 de febrero.

Etapa 1 – CRI del lunes 16 de febrero de 2026, denominada “Río Negro, Gobierno de cercanía”, correspondiente a Rutas de América.

Datos generales

Carrera de 22K: horario, recorrido y puntos clave de la etapa

La prueba tendrá una distancia total de 22,100 kilómetros, con largada en Ruta 2 y 25 de Mayo y llegada frente a Plaza Constitución. Repasamos los horarios, el punto de concentración y los sectores más exigentes del trazado.

📌 Datos generales

Concentración: 8:00 horas

📍 Estación AFE

8:00 horas 📍 Estación AFE Largada oficial: 9:00 horas

📍 Ruta 2 y 25 de Mayo

9:00 horas 📍 Ruta 2 y 25 de Mayo Distancia total: 22,100 kilómetros

22,100 kilómetros Llegada: Frente a Plaza Constitución

📍 18 de Julio entre 25 de Mayo y Treinta y Tres

🗺️ Puntos principales del recorrido

Km 0.000: Cartel “Prohibido Rebasar”

Cartel “Prohibido Rebasar” Km 4.600: Puente Arroyo Yaguaré

Puente Arroyo Yaguaré Km 6.800: Giro a la derecha por Ruta 2

Giro a la derecha por Ruta 2 Km 11.200: Giro a la derecha, cartel indicador “Fray Bentos”

Giro a la derecha, cartel indicador “Fray Bentos” Km 16.400: Arroyo Yaguareté Chico

Arroyo Yaguareté Chico Km 17.700: Precaución – zona de lomadas

Precaución – zona de lomadas Km 19.000: Cartel aéreo “Fray Bentos”

Cartel aéreo “Fray Bentos” Km 19.500: Precaución – cruce de vías férreas

Precaución – cruce de vías férreas Km 22.100: Final de etapa

El trazado combina sectores rápidos con tramos que exigirán atención y estrategia, especialmente en las zonas señalizadas con precaución. La llegada, en pleno centro, promete un marco especial para el cierre de la competencia.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0dzo