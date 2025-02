Contrapunto De Brum, Lima, Albisu

“El próximo gobierno nacional va a tener la enorme tarea de iniciar una etapa de reconstrucción” Álvaro Lima, Diputado del Frente Amplio

Álvaro Lima asumió su segundo mandato al frente de la Diputación del Frente Amplio y ha sido recientemente proclamado como uno de los tres candidatos a Intendente de Salto por su fuerza política, con él dialogó EL PUEBLO a horas de asumir una nueva Legislatura.

– ¿Qué balance hace de estos cinco años de un gobierno que está terminando?

– De algunas emergencias que han quedado en evidencia y que lógicamente el próximo gobierno nacional va a tener que atender. Emergencias que hacen a la falta de alimento, en cuanto a la situación educativa en todos los niveles, en cuanto a los servicios asistenciales de salud y en cuanto al aumento de la pobreza. Son indicadores que nos preocupan, que tienen que ver con políticas públicas nacionales pero que lógicamente al aterrizarlas en la región, en la ciudad o en el departamento en el que vivimos, tienen su implicancia. En Salto esto ha sido muy manifiesto, de modo que el próximo gobierno nacional va a tener la enorme tarea de poder iniciar, si se quiere de alguna manera, una etapa de reconstrucción, y creo que se va a trasladar a nivel departamental. Por eso creemos que la necesidad de trabajar desde el departamento de Salto muy próximos y en colaboración con el gobierno que va a presidir Yamandú Orsi va a ser vital para empezar ese período de transición hacia la disminución progresiva de estas grandes y graves dificultades.

– ¿Qué expectativas tiene desde su Diputación del gobierno que asume este 1° de marzo?

– Las expectativas son grandes porque creemos que el programa de gobierno que la fuerza política va a empezar a ejecutar tuvo la participación de la población. Eso para nosotros fue determinante en el triunfo concretado en la segunda vuelta del mes de noviembre. Cuando la población participa de la construcción de un programa y es protagonista, la expectativa es muy grande. Además de esa expectativa hay también un furor con la propia figura del Presidente de la República que asumirá el 1° de marzo, que indudablemente a medida que transcurra el gobierno va a ir de alguna manera incidiendo en el estado de ánimo general. Pero estas son las sensaciones que uno tiene. Por supuesto que tener un programa de gobierno que fue difundido y trabajado, da la pauta que el desarrollo de la gestión nacional va a tener seguridad y un plan de trabajo que se irá ejecutando con responsabilidad.

– Estamos a menos de tres meses de las elecciones departamentales en donde usted es candidato a Intendente de Salto. En caso de ganar, ¿cómo espera que sea el relacionamiento con el gobierno nacional?

– En la previa, creemos que muy bueno, y es algo que venimos explicando en cada recorrida, en cada reunión, en cada asamblea porque con el Consejo de Ministros que va a asumir el 1° de marzo, podemos decir que prácticamente el cincuenta por ciento ha sido compañero de camino.Es un Consejo de Ministros que encuentra a seis Diputados hasta la presente jornada de hoy (viernes) 14 de febrero, por lo cual, todo ese recorrido que hicimos desde el parlamento con el análisis, con el intercambio de la situación general del Uruguay y particularmente lo que pudimos trasladar de Salto, nos da la pauta de que vamos a tener primeramente escucha, apertura, que va a haber un relacionamiento óptimo para poder trasladar las problemáticas nacionales de la que dábamos cuenta, porque estamos convencidos que si nos toca ser Intendente, además de intentar llevar adelante las obligaciones propias de cualquier Intendente, hay que hacer frente a esas emergencias nacionales, y el trabajo conjunto pasa a ser decisivo. Pero a priori, tenemos un muy buen relacionamiento con todo el Ejecutivo de Yamandú Orsi, con el propio Presidente, y en la base de todo, los cinco años en el parlamento nos permitieron conocer de primera mano el funcionamiento de la administración pública, algo que para nosotros también es importante, que tallará de manera muy decisiva en el próximo gobierno departamental, y ojalá si nos toca, ser el Intendente de Salto.

“Tenemos mucha esperanza que el país siga por un rumbo positivo” Carlos Albisu, Diputado del Partido Nacional

Carlos Albisu asumió ayer el cargo de Diputado por el Partido Nacional, cargo al que piensa renunciar en el mes de abril para asumir la campaña por la Intendencia de Salto al ser uno de los dos candidatos por la Coalición Republicana. Con él dialogó EL PUEBLO.

– ¿Qué balance hace de estos cinco años de un gobierno que está terminando?

– Sentimos que es un balance positivo desde muchos aspectos. Por un lado, con un gobierno que se recibió que venía con diferentes problemas económicos, estructurales como país en todo lo que tenía que ver su infraestructura. Se llevó adelante una gestión muy prolija desde lo económico, poniendo los números en orden de acuerdo a lo que nos dijo la Ministra (Azucena Arbeleche) el otro día junto a su equipo. Se vivieron tres episodios muy importantes que golpeó al mundo, y por supuesto a nuestro país, como fue una pandemia de la magnitud que tuvo el COVID 19, que no solo sacudió al mundo desde lo sanitario sino que además fuertemente en lo económico, y que nuestro país pudo sortear gracias a las medidas y a la libertad responsable que dio nuestro gobierno cuidando la salud de los uruguayos pero no descuidando la economía. Después tuvimos la sequía más grande de los últimos 80 años, y se pudo sortear, sumado a los coletazos de esa guerra de Ucrania y Rusia que también golpeó fuertemente las economías del mundo. Más allá de todos estos avatares que hubo en el mundo, en la región y en nuestro país, nunca se puso como pretexto y siempre se miró hacia adelante, dando a su vez libertades a los uruguayos, gobernando a todos por igual sin mirar la ideología, porque acá no solo hubo una buena gestión sino también de alguna manera se quiso que todos nos reeducáramos en los valores que hacen a nuestro país, a la fortaleza de la democracia y también con un buen vínculo con la oposición, más allá de las diferencias y chisporroteos políticos que pueden haber.Hubo un diálogo que lo vimos permanentemente, incluso luego del 24 de noviembre en cada instancia en la que vemos al Presidente Lacalle con el Presidente electo Yamandú Orsi. Eso es el Uruguay, eso es lo que tenemos que cuidar todos, que es lo que nos lleva a tener la esperanza de seguir por una senda de diálogo, de libertades, de cuidar al país, de gobernar para todos y no para un sector de la población, y que el pensar diferente forme parte de lo que es la democracia para así cuidarnos entre todos.

– ¿Qué expectativas tiene desde su Diputación del gobierno que asume este 1° de marzo?

– Primero que nada, somos un equipo de la Diputación que asumimos junto con Pablo Constenla, María Eugenia Almirón, Fiorella Galliazzi, que va a trabajar en conjunto, que vamos a estar en esta primera etapa dándole el empujoncito a este equipo que va a seguir trabajando y nosotros acompañándolo de afuera desde abril. Salto necesita de una banca del Partido Nacional complementando a la banca del Partido Colorado y del Frente Amplio. Volviendo después de diez años a que el Partido Nacional tenga su banca y su voz, para gestionar para todos por igual, tratando de hacer cosas en conjunto con el resto de los partidos y alineándonos con Diputados de la región para tratar de hacer la mejor gestión y pelear por los temas del norte, pero nosotros sobre todo peleando por los temas de Salto.

Aspiramos a que el gobierno sea bueno, porque que gobierne un partido diferente al nuestro, como ha sido nuestro estilo, no aspiramos a que le vaya mal porque nos convenga desde una visión electoral. Queremos que le vaya bien, y si ganamos en una próxima elección,que sea porque tenemos mejores ideas, mejores personas y porque podemos gestionar mejor, no porque le vaya mal al país o a un departamento, porque en definitiva cuando le va mal, le va mal a la gente.Por eso tenemos mucha esperanza que el país siga por un rumbo positivo, que siga creciendo y que tenga la suerte que por ahí no tuvo este gobierno de recibir estas tres olas gigantes que no solo tuvo nuestro país sino la región y el mundo.

– Estamos a menos de tres meses de las elecciones departamentales en donde usted es candidato a Intendente de Salto. En caso de ganar, ¿cómo espera que sea el relacionamiento con el gobierno nacional?

– Sentimos que va a ser excelente porque somos persona de diálogo, que no confrontamos y que preferimos ir a los puntos que tengamos en común. Creo que el gobierno nacional velará por todo el país y no solo por el área metropolitana. Tenemos ejemplo de Intendencias exitosas como la de San José, por ejemplo, con José Luis Falero, que le tocó ser Intendente primero con Mujica y después con Vázquez, y su gobierno prosperó, fue muy bueno. Así que en ese sentido, tenemos mucha esperanza y herramientas como el Congreso de Intendentes para poder llevar adelante una buena gestión para los salteños. Tenemos también esperanza en el equipo y en la fórmula que nos está acompañando en esta primera etapa que termina el 11 de mayo, pero sobre todo tenemos mucha más esperanza en lo que va a comenzar a ocurrir a partir del 12 de mayo, en esa etapa de transición para arrancar el 9 de julio con todo y empezar a levantar a Salto para sacarlo del pozo.

“La alternancia en el poder es algo que fortalece a la democracia” Horacio de Brum, Diputado del Partido Colorado

En la jornada de ayer asumieron 130 legisladores (99 Diputados, 30 Senadores y la Presidencia interina de la Asamblea General) en el Parlamento Nacional. Entre ellos se encontraban los Representantes del Departamento de Salto, a quienes EL PUEBLO consultó sobre el balance que realizan del gobierno nacional que en unos días culminará su período, y sobre las expectativas que tienen del gobierno que iniciará su mandato el próximo 1° de marzo encabezado por el Presidente electo Yamandú Orsi. Entre tanto, nos encontramos a menos de tres meses de una elección departamental donde estaremos eligiendo Intendente, Junta Departamental y las autoridades de seis Municipios, por lo que también fueron consultados cómo esperaban que sea el relacionamiento político e institucional entre el gobierno departamental y el nacional en este nuevo quinquenio.

A continuación, compartimos el diálogo mantenido con el Diputado Horacio de Brum del Partido Colorado, a horas de asumir su cargo parlamentario.

– ¿Qué balance hace de estos cinco años de un gobierno que está terminando?

– Como toda gestión de gobierno, hay cosas que se hicieron muy bien, cosas positivas y algunas otras de las no tanto. Pero mirando el vaso medio lleno, creo que hay más cosas positivas en varios aspectos de lo que es la vida de la República. Pero la alternancia en el poder es algo que fortalece a la democracia. En este período pienso que se hicieron cosas bien importantes, y sobre todo, fue un período de gobierno un poco atípico, diferente al resto de los períodos de gobierno porque tuvimos una situación sanitaria muy importante con la pandemia, que evidentemente en los primeros dos años fueron totalmente fuera de lo normal para cualquier gobierno.

– ¿Qué expectativas tiene desde su Diputación del gobierno que asume este 1° de marzo?

– Espero que el nuevo gobierno que asuma siga manteniendo determinadas políticas, algo que ha sido un poco una tradición en nuestro país. En otras, nos genera mucha expectativa. Hay graves problemas todavía para resolver en nuestro país en diferentes ámbitos, pero le damos una carta de crédito a este nuevo gobierno, y nosotros desde la oposición, en lo que me es personal, vamos a colaborar en todo lo que sea necesario por el bien del departamento y del país. Pero estamos con la expectativa de que se puedan seguir haciendo bien las cosas en algunos ámbitos y mejorar en otros.

– Estamos a menos de tres meses de las elecciones departamentales en donde usted acompaña la candidatura a Intendente de Marcelo Malaquina. En caso de ganar, ¿cómo espera que sea el relacionamiento con el gobierno nacional?

– Lo primero que dijimos en su momento es que era importante que el Diputado electo por Salto del Partido Colorado sea del mismo sector del malaquinismo, cosa que pudimos cumplir. Y segundo, nosotros desde la Diputación, en caso que Marcelo Malaquina sea Intendente de Salto, vamos a hacer todas las gestiones posibles, vamos a trabajar conjuntamente con el gobierno departamental para cambiar la realidad del departamento de Salto en diferentes aspectos. Así que, siempre me imagino un trabajo de coordinación, de llegar a consensos y de tener siempre los objetivos claros en todo. Es por eso que me imagino un muy buen trabajo en equipo en aras de los intereses del departamento de Salto.