Continúan abiertas las inscripciones para el carné de piscinas barriales en Salto

El Gobierno de Salto informó que continúan abiertas las inscripciones para tramitar el carné que habilita el uso de las piscinas barriales de la Intendencia, una propuesta que cada verano convoca a cientos de vecinos en distintos puntos de la ciudad.

El trámite se realiza en la Casa de los Deportes, ubicada en Agraciada 975, en el horario de 8:00 a 15:00 horas, y está dirigido a quienes deseen acceder a las piscinas gestionadas por el gobierno departamental.

Desde la Intendencia se recuerda que para obtener el carné es necesario presentar dos fotocopias a color de la cédula de identidad y la fotocopia de la página 24 del carné de control —que acredita aptitud física— o, en su defecto, una ficha médica vigente.

La iniciativa forma parte de las políticas deportivas y recreativas que impulsa el Gobierno de Salto, orientadas a promover el acceso a actividades saludables y de integración comunitaria durante la temporada estival.

