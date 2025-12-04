Conservatorio Departamental de Música se presenta en el Museo Olarreaga Gallino

La Coordinación de Cultura del Gobierno de Salto y el Conservatorio Departamental de Música anunciaron una nueva presentación de los estudiantes de piano del Prof. Mario Torres, que tendrá lugar este jueves 4 de diciembre a las 20:00 horas.
El concierto se realizará en el Museo de Bellas Artes “María Irene Olarreaga Gallino” (Uruguay 1067), un espacio que vuelve a abrir sus puertas a propuestas formativas y artísticas que conectan a la comunidad con el trabajo de jóvenes músicos en plena etapa de crecimiento.
La instancia permitirá que los estudiantes compartan el fruto de su proceso de aprendizaje, en una presentación que combina formación técnica, sensibilidad interpretativa y la experiencia de presentarse ante público.
La actividad es abierta a todo público y forma parte del calendario anual de presentaciones del Conservatorio, que cada año busca mostrar el avance y la dedicación de sus estudiantes a través de diversos conciertos y muestras musicales.