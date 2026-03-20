Consejo Único Juvenil

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
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Tiempo de lectura: 3 min.

En la Divisional «A» con la segunda del Apertura

CUJ “A”, SUB. 16 Y SUB 18. 2° FECHA, APERTURA.

VIERNES 20/03/2026.

MERAZZI.

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21:15 hrs. Ferro Carril – Peñarol. Sub. 16. Árbitros: Marcos Reboiras, Lorena Machiavello, Johan Ghelfi.    

SÁBADO 21/03/2026.

PARQUE POLICIAL.

15 hrs. S. Uruguay – S. América. Sub. 16. Árbitros: Robert Aguirre, Cristian Massaroni, Gimena Rodríguez. 

17 hrs.  Sub. 18. Árbitros: Cristian Massaroni, Robert Aguirre, Gimena Rodríguez.      

PARQUE RUFINO ARAUJO.

17:30 hrs. Ceibal – Nacional. Sub. 16. Árbitros: Matías Fagúndez, Nicolás Castaño, Mauricio Revuelta.  

PARQUE CARLOS AMBROSONI.

14:30 hrs. R. Plate – Chaná. Sub. 16. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Luciana Pereira, César Loetti.    

DOMINGO 22/03/2026.

GLADIADOR.

18:30 hrs. Gladiador – Universitario. Sub. 16. Árbitros: Mauricio Revuelta, Juan Suárez, Edgar Artave.   

CUJ “A”, SUB. 16 Y SUB 18. 1° FECHA, APERTURA.

MARTES 24/03/2026.

CANCHA DE GLADIADOR.

20 hrs. Gladiador – Universitario. Sub. 18. Árbitros: Andrés Píriz, Mauricio Revuelta, Gimena Rodríguez.  

CANCHA DE ARSENAL.

20 hrs. F. Carril – Peñarol. Sub. 18. Árbitros: Didier Cuello, Juan Suárez, Jonathan Guglielmone.   

PARQUE RUFINO ARAÚJO

20:30 hrs. Ceibal – Nacional. Sub. 18. Árbitros: Johan Ghelfi, Ricardo González, Luciana Pereira.  

PARQUE CARLOS AMBROSONI

20 hrs. R. Plate – Chaná. Sub. 18. Árbitros: Marcos Reboiras, Alexander Moreno, Ricardo González.

La primera fecha para la Div. «B»; Sub 16 y Sub 18

SÁBADO 21/03/2026.

Campo de juego: HÉBER RACEDO.

14 hrs. D. Artigas – Hindú. Sub. 16. Árbitros: Lorena Machiavello, Robert Aguirre, Edgar Artave.     

16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Robert Aguirre, Lorena Machiavello, Edgar Artave.

Campo de juego: CERRO.

14 hrs. Cerro – El Tanque. Sub. 16. Árbitros: Ivo Moreira, Didier Cuello, Stephanie Cardozo.   

 16 hrs.   Sub. 18. Árbitros: Didier Cuello, Ivo Moreira, Stephanie Cardozo.  

Campo de juego: Parque TOMÁS GREEN.

16 hrs. Tigre – Fénix. Sub. 16. Árbitros: Alexander Moreno, José de los Santos, Nicolás Castaño.      

18 hrs.   Sub. 18. Árbitros: José de los Santos, Alexander Moreno, Nicolás Castaño.  

CANCHA DE PROGRESO.

14 hrs. Almagro – Progreso. Sub. 16. Árbitros: Jhon Asencio, Andrés Píriz, Catalina Fernández.  

16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Andrés Píriz, Jhon Asencio, Catalina Fernández.  

MARTES 24 DE MARZO.

CANCHA DE SALADERO.

19:30 hrs. Saladero – Arsenal. Sub. 16. Árbitros: José Ramallo, Sebastián Hernández, César Loetti. 21:30 hrs.  Sub. 18. Árbitros: Sebastián Hernández, José Ramallo, César Loetti.  

Nacional no puede dudar y se va al Franzini violeta

Con dos partidos, el inicio de la séptima fecha del Campeonato Apertura, que suma en

la punta a Racing de Sayago, Deportivo Maldonado y Peñarol. En la doble instancia de hoy,

Cerro Largo será local y Defensor Sporting también. De los partidos a los jueces, y pasando

por los horarios en cada caso.

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TORNEO APERTURA

SÉPTIMA FECHA. Viernes 20 de marzo.

CERRO LARGO-DEPORTIVO MALDONADO

Estadio Ubilla de Melo. Hora: 18:00.

Juez: Esteban Ostojich. Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador De Prado.

Cuarto árbitro: Federico Río. VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.  

DEFENSOR SPORTING-NACIONAL

Estadio Franzini. Hora: 21:30.

Juez: Gustavo Tejera. Asistentes: Agustín Berisso y Alberto Píriz.

Cuarto árbitro: Santiago Motta. VAR: Christian Ferreyra y Andrés Nievas.  

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EL NACIONAL PARA HOY

Jadson Viera, cambia, en la ocasión obligado. Ataque renovado, con las presencias de Gonzalo Carneiro y del argentino Tomás Verón Lupi. Carneiro-López, al comando de la ofensiva, no es una dupla improvisada, ya han jugado juntos y en más de una oportunidad. El equipo se perfila con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido, Luciano Boggio, Mauricio Vera, Nicolás Lodeiro, Tomás Verón Lupi, Nicolás López y Gonzalo Carneiro.

Segunda División Profesional: De duelo en duelo

Con equipos del Interior que no faltan en la Segunda División Profesional. Es la segunda fecha para jugarse entre sábado y lunes. La cartelera expone lo que viene.

SEGUNDA FECHA

SÁBADO 21 DE MARZO

Cerrito-Atenas (Serie A)

Parque Palermo. Hora: 16:00. Juez: Jonathan De León.

 DOMINGO 22 DE MARZO

Uruguay Montevideo-Huracán FC (Serie A)

Estadio Tróccoli. Hora: 10:00. Juez: Lucas Andrade.

Fénix-La Luz (Serie A)

Parque Capurro. Hora: 14:00. Juez: Augusto Olmos. 

Miramar Misiones-Plaza Colonia (Serie B)

Parque Palermo. Hora: 16:30. Juez: Daniel Rodríguez.

 Oriental-Colón FC (Serie B)

Parque Palermo. Hora: 21:00. Juez: Felipe Vikonis.

LUNES 23 DE MARZO

River Plate-Rentistas (Serie B)

Parque Saroldi. Hora: 16:00. Juez: Juan Cianni.

Libres: Tacuarembó FC (Serie A) y Paysandú FC (Serie B).

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