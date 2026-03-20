Consejo Único Juvenil

En la Divisional «A» con la segunda del Apertura
CUJ “A”, SUB. 16 Y SUB 18. 2° FECHA, APERTURA.
VIERNES 20/03/2026.
MERAZZI.
21:15 hrs. Ferro Carril – Peñarol. Sub. 16. Árbitros: Marcos Reboiras, Lorena Machiavello, Johan Ghelfi.
SÁBADO 21/03/2026.
PARQUE POLICIAL.
15 hrs. S. Uruguay – S. América. Sub. 16. Árbitros: Robert Aguirre, Cristian Massaroni, Gimena Rodríguez.
17 hrs. Sub. 18. Árbitros: Cristian Massaroni, Robert Aguirre, Gimena Rodríguez.
PARQUE RUFINO ARAUJO.
17:30 hrs. Ceibal – Nacional. Sub. 16. Árbitros: Matías Fagúndez, Nicolás Castaño, Mauricio Revuelta.
PARQUE CARLOS AMBROSONI.
14:30 hrs. R. Plate – Chaná. Sub. 16. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Luciana Pereira, César Loetti.
DOMINGO 22/03/2026.
GLADIADOR.
18:30 hrs. Gladiador – Universitario. Sub. 16. Árbitros: Mauricio Revuelta, Juan Suárez, Edgar Artave.
CUJ “A”, SUB. 16 Y SUB 18. 1° FECHA, APERTURA.
MARTES 24/03/2026.
CANCHA DE GLADIADOR.
20 hrs. Gladiador – Universitario. Sub. 18. Árbitros: Andrés Píriz, Mauricio Revuelta, Gimena Rodríguez.
CANCHA DE ARSENAL.
20 hrs. F. Carril – Peñarol. Sub. 18. Árbitros: Didier Cuello, Juan Suárez, Jonathan Guglielmone.
PARQUE RUFINO ARAÚJO
20:30 hrs. Ceibal – Nacional. Sub. 18. Árbitros: Johan Ghelfi, Ricardo González, Luciana Pereira.
PARQUE CARLOS AMBROSONI
20 hrs. R. Plate – Chaná. Sub. 18. Árbitros: Marcos Reboiras, Alexander Moreno, Ricardo González.
La primera fecha para la Div. «B»; Sub 16 y Sub 18
SÁBADO 21/03/2026.
Campo de juego: HÉBER RACEDO.
14 hrs. D. Artigas – Hindú. Sub. 16. Árbitros: Lorena Machiavello, Robert Aguirre, Edgar Artave.
16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Robert Aguirre, Lorena Machiavello, Edgar Artave.
Campo de juego: CERRO.
14 hrs. Cerro – El Tanque. Sub. 16. Árbitros: Ivo Moreira, Didier Cuello, Stephanie Cardozo.
16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Didier Cuello, Ivo Moreira, Stephanie Cardozo.
Campo de juego: Parque TOMÁS GREEN.
16 hrs. Tigre – Fénix. Sub. 16. Árbitros: Alexander Moreno, José de los Santos, Nicolás Castaño.
18 hrs. Sub. 18. Árbitros: José de los Santos, Alexander Moreno, Nicolás Castaño.
CANCHA DE PROGRESO.
14 hrs. Almagro – Progreso. Sub. 16. Árbitros: Jhon Asencio, Andrés Píriz, Catalina Fernández.
16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Andrés Píriz, Jhon Asencio, Catalina Fernández.
MARTES 24 DE MARZO.
CANCHA DE SALADERO.
19:30 hrs. Saladero – Arsenal. Sub. 16. Árbitros: José Ramallo, Sebastián Hernández, César Loetti. 21:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Sebastián Hernández, José Ramallo, César Loetti.
Nacional no puede dudar y se va al Franzini violeta
Con dos partidos, el inicio de la séptima fecha del Campeonato Apertura, que suma en
la punta a Racing de Sayago, Deportivo Maldonado y Peñarol. En la doble instancia de hoy,
Cerro Largo será local y Defensor Sporting también. De los partidos a los jueces, y pasando
por los horarios en cada caso.
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TORNEO APERTURA
SÉPTIMA FECHA. Viernes 20 de marzo.
CERRO LARGO-DEPORTIVO MALDONADO
Estadio Ubilla de Melo. Hora: 18:00.
Juez: Esteban Ostojich. Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador De Prado.
Cuarto árbitro: Federico Río. VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.
DEFENSOR SPORTING-NACIONAL
Estadio Franzini. Hora: 21:30.
Juez: Gustavo Tejera. Asistentes: Agustín Berisso y Alberto Píriz.
Cuarto árbitro: Santiago Motta. VAR: Christian Ferreyra y Andrés Nievas.
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EL NACIONAL PARA HOY
Jadson Viera, cambia, en la ocasión obligado. Ataque renovado, con las presencias de Gonzalo Carneiro y del argentino Tomás Verón Lupi. Carneiro-López, al comando de la ofensiva, no es una dupla improvisada, ya han jugado juntos y en más de una oportunidad. El equipo se perfila con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido, Luciano Boggio, Mauricio Vera, Nicolás Lodeiro, Tomás Verón Lupi, Nicolás López y Gonzalo Carneiro.
Segunda División Profesional: De duelo en duelo
Con equipos del Interior que no faltan en la Segunda División Profesional. Es la segunda fecha para jugarse entre sábado y lunes. La cartelera expone lo que viene.
SEGUNDA FECHA
SÁBADO 21 DE MARZO
Cerrito-Atenas (Serie A)
Parque Palermo. Hora: 16:00. Juez: Jonathan De León.
DOMINGO 22 DE MARZO
Uruguay Montevideo-Huracán FC (Serie A)
Estadio Tróccoli. Hora: 10:00. Juez: Lucas Andrade.
Fénix-La Luz (Serie A)
Parque Capurro. Hora: 14:00. Juez: Augusto Olmos.
Miramar Misiones-Plaza Colonia (Serie B)
Parque Palermo. Hora: 16:30. Juez: Daniel Rodríguez.
Oriental-Colón FC (Serie B)
Parque Palermo. Hora: 21:00. Juez: Felipe Vikonis.
LUNES 23 DE MARZO
River Plate-Rentistas (Serie B)
Parque Saroldi. Hora: 16:00. Juez: Juan Cianni.
Libres: Tacuarembó FC (Serie A) y Paysandú FC (Serie B).