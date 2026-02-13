Congreso y BROU lanzan “Limpia Sueldos” municipal

Congreso de Intendentes y BROU firmarán en febrero el plan “Limpia Sueldos” para refinanciar deudas de funcionarios municipales con tasas más bajas.





El Congreso de Intendentes y el Banco República firmarán en febrero el plan “Limpia Sueldos”, una herramienta orientada a la refinanciación de deudas de funcionarios municipales de todo el país, con tasas más bajas y plazos accesibles.

La Mesa del Congreso —integrada, entre otros, por el intendente de Salto, Carlos Albisu, en calidad de vicepresidente— había acordado meses atrás avanzar en un mecanismo que permitiera atender el alto nivel de endeudamiento que afecta a trabajadores de las intendencias.

En ese marco, el BROU designó un representante para coordinar junto al Congreso el diseño e implementación del programa, cuya firma está prevista para el presente mes.

Refinanciación con mejores condiciones

El plan contempla la reestructuración de pasivos con tasas de interés más bajas y plazos más flexibles, de modo de permitir a los funcionarios reorganizar sus compromisos financieros y recuperar parte del salario que hoy se ve absorbido por descuentos y créditos vigentes.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por el impacto del endeudamiento en el ingreso mensual de los trabajadores municipales. En Salto, el planteo había sido realizado oportunamente por ADEOMS ante las autoridades departamentales.

Un antecedente a nivel nacional

Cabe recordar que el BROU suscribió en una primera etapa un acuerdo con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, que permitió la cancelación y reestructuración de deudas para empleados públicos, estableciendo un antecedente en la aplicación de este tipo de instrumentos financieros.

Ahora, el alcance se ampliará a organismos y empresas públicas o privadas que mantengan convenio vigente con el BROU para la operativa de crédito social, lo que permitirá extender el beneficio a distintos colectivos de trabajadores.

Con este paso, el Congreso de Intendentes y el Banco República buscan dar una respuesta concreta a una problemática extendida en todo el país, promoviendo condiciones de financiamiento más favorables y mayor estabilidad económica para los funcionarios municipales.

