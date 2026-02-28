Congreso de Intendentes respalda separación entre multas y patente tras fallo judicial

El Congreso de Intendentes ratificó que multas y patente son obligaciones distintas tras el fallo de la Suprema Corte. La medida surge de la Rendición de Cuentas.

Nuevo régimen de bonificación para regularizar multas de tránsito

El Sucive habilitó un régimen extraordinario con descuentos de hasta el 50% para la regularización de adeudos por multas de tránsito cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025.

El Congreso de Intendentes emitió un comunicado en el que reafirma que las multas de tránsito y la patente de rodados constituyen obligaciones independientes, en línea con la normativa vigente y con el reciente pronunciamiento judicial sobre el tema.

La posición institucional se enmarca en la modificación introducida por la Rendición de Cuentas, que estableció que las intendencias no pueden exigir el pago previo de multas para habilitar el pago de la patente. De esta forma, quedó sin efecto el mecanismo que vinculaba ambas obligaciones como condición para mantener al día el tributo vehicular.

Alcance de la medida

A partir de este cambio normativo:

Los contribuyentes pueden pagar la patente sin necesidad de cancelar multas pendientes .

. Las multas mantienen su carácter de sanción administrativa independiente .

. La patente continúa siendo un tributo asociado a la propiedad y circulación del vehículo.

El comunicado remarca que la separación responde a una distinción jurídica clara entre tributo y sanción, criterio que fue respaldado por la Justicia.

Impacto institucional

Desde las intendencias se ha señalado que el esquema anterior funcionaba como herramienta para incentivar el cobro de multas. Sin embargo, el nuevo marco legal obliga a adecuar los sistemas de recaudación y gestión administrativa.

En ese contexto, el organismo aclaró que continuará trabajando en mecanismos que permitan sostener la eficiencia recaudatoria sin contravenir la normativa vigente.

Un debate que sigue abierto

El tema fue analizado en profundidad por el periodista Rodrigo Tejeira en su artículo “El divorcio del año: multas y patente ya no están juntas”, publicado en el portal El Pueblo Digital. Allí se aborda el trasfondo político y jurídico de la decisión, así como sus eventuales efectos económicos para las administraciones departamentales.

Mientras tanto, el comunicado del Congreso de Intendentes deja en claro que, al menos por ahora, la separación entre multas y patente es la regla vigente, y que cualquier modificación futura deberá surgir del ámbito legislativo.

