Condenas y detenciones por múltiples hurtos en Salto

Salto, 13 de enero de 2026

Hurto: condenas por tentativa agravada

El pasado domingo, a la hora 14:40, personal policial concurrió a calle Boicúa al 600 ante la denuncia de un hurto. En inmediaciones de Lavalleja y Guaviyú, la víctima, un hombre de 70 años, manifestó que dos desconocidos se presentaron en su domicilio solicitando agua y, aprovechando que ingresó a la vivienda, le sustrajeron el teléfono celular.

Al intentar perseguirlos, los individuos le exigieron dinero para devolvérselo, momento en el que arribó la Policía y procedió a la detención de ambos.

Finalizadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto, se dispuso la condena de A.R.R.C., de 25 años, y C.C.D.G., de 31 años, como autores penalmente responsables de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de cuatro meses de prisión, con descuento del tiempo de detención sufrido y accesorias legales de rigor.

Hurto consumado en comercio: dos condenados y un tercer detenido

A la hora 01:30 del día de ayer, personal policial concurrió a la intersección de avenida Feliciano Viera y calle Chile por un hurto en un comercio. En el lugar se constató que el candado de la puerta había sido forzado.

La propietaria del local, una mujer de 30 años, verificó la faltante de varias bebidas alcohólicas —entre ellas caña blanca, grapa miel y Jägermeister—, una caja de alfajores marca Pepitos y una alcancía con monedas.

Tras intensificar el patrullaje en la zona, en la intersección de Osimani y Llerena con Nicanor Amaro se localizaron alfajores esparcidos en la vía pública de la misma marca denunciada como hurtada. Posteriormente se identificó a tres hombres, uno de ellos consumiendo uno de los alfajores.

En los registros se incautaron cajas de cigarrillos, una botella de grapa miel, un monedero con 276 pesos uruguayos en monedas y, en el domicilio de uno de los involucrados, más bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Puesta la situación en conocimiento de la fiscal de turno, se dispuso la detención de los tres hombres. Concluidas las actuaciones judiciales, se condenó a J.D.A.R. y M.D.V.R., ambos de 32 años, como autores penalmente responsables de un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación, a la pena de doce meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba. El tercer implicado continúa a disposición de la Justicia.

Hurto en institución pública

A la hora 09:30 de hoy, la directora de una institución pública ubicada en la intersección de calles San Martín y Corrientes denunció que, tras retirarse el día anterior a la hora 14:00, al regresar a las 07:30 constató daños en un vidrio de una ventana lateral y el hurto de un televisor smart de 50 pulgadas.

El hecho se encuentra bajo investigación.

Detenido por requisitoria judicial

A la hora 16:50 de hoy, personal policial que realizaba recorridas en calle Nº 1 del barrio Calafi identificó a un masculino mayor de edad que, al ser verificado en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, figuraba requerido por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

El individuo fue detenido y se realizaron los trámites de rigor. Se continúa trabajando.

Femenina requerida detenida

Próximo a la hora 03:40 de hoy, personal policial identificó a una mujer de 29 años en avenida José Batlle y Ordóñez, constatándose que se encontraba requerida por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

Durante la intervención intentó darse a la fuga, sin lograrlo. Fue detenida y se realizaron los trámites correspondientes.

Hurto en proceso y masculino detenido

Próximo a la hora 04:42 de hoy, se recibió un llamado al servicio 911 alertando sobre un hurto en proceso en un comercio ubicado en calle Agraciada y Dr. Arregui.

Como resultado del operativo, se detuvo a un hombre de 36 años en inmediaciones de calles 19 de Abril y Santa Rosa, quien llevaba una bolsa con seis botellas de malta y diez botellas de bebidas alcohólicas sustraídas del local. En el comercio se constató daño en el tejido perimetral.

El encargado del supermercado radicó la denuncia correspondiente. Enterada Fiscalía, se dispusieron los trámites de rigor con el detenido. Se continúa trabajando.

