Condenas por hurto y drogas; siniestro y agresión

Condenas por hurto y suministro de drogas, hallazgo de persona ausente, actualización de siniestro fatal y varios hechos policiales en Salto.

Condena por múltiples hurtos

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto condenó a un hombre de iniciales M.S.DL.S.S., de 36 años, como autor penalmente responsable de cuatro delitos de hurto, dos de ellos especialmente agravados, en régimen de reiteración real.

La pena impuesta fue de dieciocho meses de prisión, con descuento del tiempo de detención y las accesorias legales correspondientes, según lo establecido en el artículo 105 literal E del Código Penal.

Tres años y nueve meses por suministro de estupefacientes

En otra actuación judicial, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto condenó a un hombre de iniciales I.A.M.A., de 43 años, como autor de reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas especialmente agravadas, también en régimen de reiteración real.

La Justicia dispuso para él una pena de tres años y nueve meses de penitenciaría.

Asimismo, fue condenada una mujer de iniciales J.N.R.P., de 27 años, por el mismo delito, a la pena de tres años de penitenciaría.

Persona ausente fue localizada en buen estado

La Jefatura de Policía de Salto informó que Ciro Richard Dávila Castro, de 52 años, quien se encontraba ausente en jurisdicción de Belén, fue ubicado en buen estado general.

Fue localizado próximo a la hora 20:30 en inmediaciones del Puente Yacuy, tras el aviso de particulares que circulaban desde Bella Unión. Posteriormente fue asistido por personal policial y derivado al Hospital Regional Salto para valoración médica. Se dejó sin efecto la requisitoria y se agradeció la difusión.

Siniestro fatal: sobrevivientes estables

Respecto al siniestro de tránsito fatal ocurrido en la madrugada en Ruta 31 kilómetro 21, se informó que los tres sobrevivientes permanecen internados y se encuentran en estado “estable”.

Choque entre motos y camioneta

En la tarde de ayer, próximo a las 15:00 horas, se registró un siniestro entre dos motos y una camioneta en la intersección de calles Rivera y 25 de Agosto.

Dos jóvenes de 18 años que circulaban en moto por calle 25 de Agosto al Sur resultaron lesionados tras colisionar con una camioneta que transitaba por Rivera al Este, conducida por un hombre de 21 años que resultó ileso.

Ambos motociclistas fueron diagnosticados como politraumatizados sin pérdida de conocimiento y trasladados al Hospital Regional Salto.

Detenido por hurto en la vía pública

A la hora 16:59, personal policial acudió a un llamado por hurto en Av. Batlle y Verocay. Un testigo manifestó que un hombre con vestimenta roja sustrajo objetos del baúl de una moto.

Tras recorridas en la zona, fue localizado un hombre de 41 años en calle Verocay, portando una bolsa con herramientas. Fue detenido y se dio intervención a Fiscalía.

Detenido con requisitoria en puente Salto Grande

Sobre las 17:53, personal de la Dirección Nacional de Migraciones solicitó apoyo en el puente Salto Grande por un hombre con requisitoria vigente que intentaba ingresar al país.

Se trataba de un hombre de 69 años con requisitoria del 12 de febrero de 2026 por un hecho de Violencia Doméstica trabajado por Seccional Quinta. Fue trasladado y se realizaron los trámites correspondientes.

Hurto en comercio de Barrio Artigas

En la mañana de hoy, a la hora 08:00, se activó una alarma en un comercio ubicado en calles 18 de Mayo y Andresito.

El propietario, de 71 años, constató daños en una chapa en la zona del baño y el hurto de una botella de whisky, una caja de alfajores de chocolate y mil pesos en monedas. El perjuicio fue estimado en seis mil pesos.

Agresión a médico en centro asistencial

A las 09:58 se recibió llamado al 911 por una persona descompensada en un centro de asistencia médica en calle Larrañaga al 100.

Un médico de 69 años manifestó que un hombre de 41 años ingresó solicitando un certificado para su esposa. Tras emitirse el documento, el individuo se tornó agresivo y golpeó al profesional en el rostro.

Según declaró la esposa, el hombre tendría problemas con el alcohol y se descompensó. El médico no formuló denuncia, entendiendo que la reacción estuvo vinculada a una patología médica. El agresor fue trasladado al Hospital Regional Salto para su compensación.

