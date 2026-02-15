Condena por hurto, rapiñas y siniestro fatal en Ruta 31

Condena por hurtos agravados, rapiñas, detenidos por daños e incumplimiento y siniestro fatal en Ruta 31 marcaron las últimas horas en Salto.

Hurto de llamadores en José Pedro Varela – Condena a 18 meses en libertad a prueba

A la hora 11:20 del viernes pasado, un usuario alertó a un móvil policial que dos hombres habían hurtado un llamador de bronce de una vivienda ubicada en calle José Pedro Varela al 600.

En el lugar, el propietario, de 42 años, constató el faltante y solicitó las actuaciones correspondientes.

Minutos después, en la intersección de calles Dámaso Antonio Larrañaga y Andrés Latorre, personal policial identificó a dos hombres de 31 y 33 años que llevaban cuatro llamadores de bronce y un timbre del mismo material. Ambos manifestaron haberlos encontrado en un contenedor de residuos.

Enterada Fiscalía, se dispuso la detención. Finalizadas las actuaciones ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto, se condenó a J.F.R.L., de 31 años, como autor penalmente responsable de tres delitos de hurto especialmente agravados en reiteración real, a la pena de 18 meses de prisión, sustituida por régimen de libertad a prueba conforme a la Ley N.º 19.889.

Persona ausente en chacras de Belén – Solicitan colaboración

Se solicita la colaboración de la población para ubicar a Ciro Richard Dávila Castro, de 52 años, domiciliado en chacras de Belén.

Es de tez blanca, cabello castaño con canas y corte bajo. Se desconoce la vestimenta, aunque podría vestir jean claro. Fue visto por última vez en la mañana del viernes pasado.

Quienes puedan aportar información deben comunicarse con la Seccional más próxima o al Servicio de Emergencia 9-1-1.

Rapiña en comercio de Av. Apolón y Rodó – Se llevaron dinero y bebidas

A la hora 16:15 de ayer, en Av. Apolón y Rodó, una comerciante denunció que dos hombres arribaron al local en moto y, mediante amenazas con arma de fuego, le sustrajeron 4.000 pesos uruguayos, una botella de Fernet y una de whisky.

El hecho se encuentra bajo investigación.

Detenidos en zona de Salto Shopping – Moto con motor limado

A la hora 16:00 de ayer, mientras personal policial realizaba recorridas por la zona de Salto Shopping, avistó a dos hombres en actitud sospechosa circulando en moto.

Al advertir la presencia policial intentaron darse a la fuga, siendo detenidos en Av. Gobernador de Viana y Juan H. Paiva. Al verificar el vehículo, se constataron inconsistencias entre la matrícula y los datos, además de que el número de motor estaba limado.

Fiscalía fue informada y ambos quedaron detenidos. Se trabaja en el caso.

Incumplimiento de medidas cautelares – Detenido en Barrio Artigas

Próximo a la hora 23:20 de ayer, personal policial concurrió a calle Instrucciones del Año XIII, en Barrio Artigas, por un hombre incluido en el Sistema de Monitoreo Electrónico que se encontraba a pocos metros del domicilio de la víctima.

Fue detenido y se dio intervención a la Fiscalía de Turno y al Juzgado de Familia. Trabaja la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

Daños e intento de hurto de moto en Soca y Seis de Abril – Dos detenidos

A la hora 02:00 de esta madrugada, una usuaria denunció desde un complejo de viviendas en calle Soca y Seis de Abril que dos hombres ingresaron e intentaron hurtar su moto, dañando la traba de seguridad.

Al notar su presencia, huyeron. Con la descripción aportada, personal policial logró detenerlos a una cuadra del lugar. La denunciante formalizó la denuncia. Fiscalía fue informada y se continúa trabajando.

Herido de arma blanca – Lesión en zona axilar

A la hora 02:15 de hoy, un hombre se presentó en Seccional Cuarta acompañado de su pareja con una herida de arma blanca. Manifestó haber mantenido una pelea con otro hombre, quien lo apuñaló.

Fue trasladado al Hospital Salto, donde se le diagnosticó “herida corto punzante en línea axilar posterior derecha”, pasando a tomógrafo. Fiscalía dispuso actuaciones.

Siniestro de tránsito fatal en Ruta 31 – Tres personas fallecidas

En la madrugada de hoy, próximo a la hora 04:20, se registró el vuelco de una camioneta Toyota Hilux en Ruta 31, kilómetro 21. En el vehículo viajaban seis ocupantes.

Como consecuencia del siniestro fallecieron una mujer de 42 años, una mujer de 79 años y un hombre mayor de edad, cuya edad no fue confirmada.

Resultaron lesionados un hombre de 71 años, diagnosticado con politraumatismos graves, y una mujer de 51 años con traumatismos de entidad. Una niña de 8 años fue asistida sin lesiones de gravedad.

Los heridos fueron trasladados al centro asistencial C.A.M. Trabajaron en el lugar Fiscalía, personal policial, Bomberos, Policía Caminera y servicios de emergencia. Las causas se investigan.

Rapiña y recupero de moto en Silvestre Blanco – Vehículo abandonado

En la mañana de hoy, a la hora 10:00, una persona mayor denunció que sobre las 02:00 se encontraba en el patio de una vivienda en calle Silvestre Blanco al 1200 cuando ingresaron dos hombres que lo agredieron a golpes de puño y le hurtaron su moto Mondial LD110.

La víctima no deseó asistencia médica. El birrodado fue recuperado abandonado y quedó a disposición de Seccional Quinta. Se continúa investigando.

