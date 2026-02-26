Concurso Regional de Murgas 2026 vibró en el Parque Harriague

Las dos primeras noches del Concurso Regional de Murgas 2026 reunieron color, talento y gran público en el Parque Harriague, consolidando la fiesta del carnaval.

Bajo el cielo estrellado de febrero, el escenario “Víctor Lima” del Parque Harriague volvió a latir al ritmo del bombo, los platillos y las voces murguistas en lo que fue la primera y segunda noche del Concurso Regional de Murgas 2026. El pasado martes 24 se vivió una jornada cargada de emoción, colorido y un imponente marco de público que acompañó cada actuación con aplausos y ovaciones. Sobre las tablas brillaron la murga Las Fritas de Mercedes, junto a las salteñas Punto y Coma y La Retobada, en una velada donde el talento y la pasión por el carnaval fueron protagonistas.

La fiesta continuó el miércoles 25 con la segunda noche regional, sumando nuevas emociones y destacadas actuaciones. Desde Fray Bentos llegó Golpe y Quedo con una presentación llena de brillo y sentimiento; luego La Miguelona deslumbró con una propuesta dinámica y colorida, resaltando además la labor de su directora, que sorprendió por su firme y creativa conducción. Más tarde fue el turno de Falta la Papa, celebrando con entusiasmo sus 40 años de trayectoria, al igual que Punto y Coma en la noche anterior, reafirmando el peso de su historia en el carnaval. El cierre estuvo a cargo de La Grandulona, que, como cada murga participante, se llevó el cariño del público que acompañó hasta el final.

El equipo de El Pueblo en Carnaval dijo presente una vez más, acercando la previa, las voces de los protagonistas y esos detalles que no siempre se ven desde abajo del escenario, para compartir con la audiencia la esencia viva de un concurso que sigue creciendo y emocionando a Salto y la región.

