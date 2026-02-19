Concurso de Murgas en Harriague reprogramado por mal clima

El Concurso Oficial de Murgas en el Harriague fue suspendido por el clima y comenzará el viernes 20. Conocé grilla, entradas, jurado y beneficios.

Suspenden el inicio del Concurso de Murgas en el Harriague y se reprograma para el viernes

El inicio del Concurso Oficial de Murgas previsto para este jueves 19 en el escenario del Harriague fue suspendido debido a las condiciones climáticas adversas y quedó reprogramado para el viernes 20 de febrero a las 21:00 horas, según informó la Asociación Salteña de Actores de Carnaval (ASAC), organizadora del certamen.

La decisión busca garantizar el normal desarrollo de las jornadas y preservar tanto a los artistas como al público, en un evento que marca uno de los momentos más esperados del Carnaval salteño.

Entradas, precios y beneficios

Las entradas para las jornadas del 20, 24 y 25 de febrero tendrán un costo de 100 pesos, mientras que la final del certamen —prevista para el viernes 27 de febrero— costará 200 pesos. También se habilitará un abono de tres entradas por 500 pesos.

Los menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente acompañados por un adulto responsable. La venta será únicamente en la puerta del escenario desde las 20:00 horas en cada jornada.

En acuerdo con auspiciantes, ASAC realizará sorteos con las entradas numeradas:

20 de febrero: cinco órdenes de compra de 5.000 pesos cada una, un Smart TV de 55 pulgadas y un purificador de agua.

cinco órdenes de compra de 5.000 pesos cada una, un Smart TV de 55 pulgadas y un purificador de agua. 24 de febrero: cinco órdenes de compra de 5.000 pesos.

cinco órdenes de compra de 5.000 pesos. 25 de febrero: cinco órdenes de compra de 5.000 pesos.

cinco órdenes de compra de 5.000 pesos. 27 de febrero (final): cinco órdenes de compra de 5.000 pesos.

Grilla de actuaciones

Primera noche – Concurso Local (viernes 20 de febrero)

21:00 – La Grandulona

22:10 – La Miguelona

23:20 – Falta La Papa

00:30 – Punto y Coma

01:40 – La Retobada

Concurso Regional (martes 24 de febrero)

21:00 – La Farola

22:10 – La Retobada

23:20 – Las Fritas

00:30 – Punto y Coma

Segunda noche – Concurso Regional (miércoles 25 de febrero)

21:00 – Golpe y Quedo

22:10 – La Miguelona

23:20 – Falta La Papa

00:30 – La Grandulona

La final se llevará a cabo el 27 de febrero con las cuatro murgas clasificadas.

Integración del jurado

El jurado estará conformado por:

Musicalidad: Óscar Celis González

Vestuario y maquillaje: Angelina Torres

Puesta en escena: Darío La Paz

Letra: Ignacio Alonso

Presidente del jurado: Marcelo Rodríguez de Ávila

Servicio especial de transporte

Durante cada una de las noches habrá servicio especial de ómnibus dispuesto por la Intendencia de Salto, buscando facilitar el traslado del público hacia el escenario del Harriague.

