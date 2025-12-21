Concordia se prepara para una multitudinaria Maratón Internacional de Reyes 2026 con fuerte presencia salteña

La Maratón Internacional de Reyes 2026 reunirá en Concordia a miles de atletas, con fuerte presencia de corredores de Salto, Uruguay.

La ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, se encuentra ultimando detalles para una nueva edición de la tradicional Maratón Internacional de Reyes 2026, uno de los eventos deportivos más emblemáticos del litoral argentino. La competencia volverá a reunir a miles de atletas nacionales e internacionales, entre los que se destaca una importante participación de deportistas provenientes de Salto, reafirmando el histórico vínculo deportivo entre ambas orillas del río Uruguay.

La prueba contará con distancias de 10 kilómetros, 5 kilómetros y la Mini Reyes, pensada para los más pequeños, consolidándose como una verdadera fiesta del atletismo que convoca tanto a corredores de elite como a aficionados y familias enteras. La organización cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia, garantizando un dispositivo logístico acorde a la magnitud del evento.

- Publicidad -

El sábado 10 de enero de 2026, día central del evento, la entrega de kits será de 15 a 18 horas en el Centro Cívico, destinada exclusivamente a no residentes. A las 19.30 horas se llevará a cabo la concentración y entrada en calor, mientras que la largada de los 10 km está prevista para las 20.00 horas, seguida por la largada de los 5 km a las 20.30. Posteriormente se desarrollará la conferencia de prensa a las 21.00, la entrega de premios a las 22.00, y la finalización total del evento está programada para las 23.30 horas.

En cuanto al tiempo máximo de competencia, la prueba de 10 km tendrá un límite de 1 hora y 30 minutos, mientras que los 5 km contarán con un máximo de 1 hora.

Las categorías en competencia, tanto para 5 km como para 10 km, se definirán según la edad cumplida del participante al 31 de diciembre de 2026, abarcando desde los 18 años hasta 70 años en adelante, en ramas masculina y femenina. Además, se incluyen categorías especiales únicas para 10 km no videntes y 10 km en sillas de ruedas, reforzando el carácter inclusivo del evento.

Una vez más, numerosos atletas de Salto, Uruguay, dirán presente en esta clásica competencia, sumándose clubes, grupos de running y corredores independientes que eligen la Maratón de Reyes por su nivel organizativo, su circuito y el clima festivo que distingue a esta prueba. La llegada de deportistas y acompañantes desde Uruguay también genera un impacto positivo en el turismo y la actividad comercial de Concordia, consolidando al evento como un verdadero motor regional.

Con grandes expectativas y una convocatoria que promete ser multitudinaria, la Maratón Internacional de Reyes 2026 se perfila como una nueva celebración del deporte, la integración y el esfuerzo compartido.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bh01