Con Salto y Paysandú: ¿o no es acaso el imperdible de la historia?

Los dos suman 4 puntos en la tabla. Los dos llegan al partido de hoy en calidad de punteros. Los dos son postulantes a avanzar. Salto sumó los 4 puntos en condición de visitante y no es tema menor, porque los dos partidos que le restan serán en casa.

Paysandú trastabilló de arranque. Fue derrota inaugural ante Rivera en su Estadio Artigas, pero después fue encontrando respuesta. Para la selección que orienta Carlos Frenando Cabillón es el último. Por lo menos debiera rescatar un punto. De los cinco equipos, uno queda afuera y los cuatro primeros avanzan a la segunda fase.

Salto tiene hoy a Paysandú entre ceja y ceja, para que dentro de siete días llegue Artigas. La chance “naranjera” es inmejorable. Salto es el actual Campeón del Litoral Norte y es el fin de sostener la hegemonía. Aleteando una necesidad: más convicción en su fútbol. Romper las dudas ofensivas y que Javier Vargas no asista en soledad.

Clama por socios, para que el estallido de ataque superior. Paysandú ha padecido vaivenes. 14 jugadores debutantes en este plantel de la blanca. Un DT clase “A” para ir componiendo la más generosa versión. En eso anda. En eso está.

Por lo demás, es noche de sensaciones que superan el vaivén de lo sabido. Salto y Paysandú jugando es siempre una fermental cuota abierta a la incertidumbre.

Porque es un clásico.

Porque el fuego de la historia no se apaga. Perdura.

Subyace desde la elocuencia. ¡Es imperdible desde la historia y desde este hoy!

Convoca como pocos. ¿Cuántos para ir hoy al Dickinson? Es potencial propuesta. Salto está invicto. Por ahora no han podido con él. Es cosa buena. Siendo local, se juramenta el protagonismo que no le puede faltar.

¿Más socios para Vargas?… y bueno… ahí está la razón.

La porfiada y encendida razón.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

⚽ A la cancha de la ilusión

Campo de juego: Parque Ernesto J. Dickinson.

Sábado 31 de enero.

Cuarta fecha. Campeonato del Litoral Norte.

Hora 19: Salto vs Paysandú. Categoría Sub 18.

Árbitro central: Rodrigo Nicolás González.

Asistentes: Juan Francisco Desidero – Wilson Daniel Menecez (Terna de la Liga de Fútbol de Artigas).

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Cuarta fecha. Campeonato del Litoral Norte.

Hora 21.30: Salto vs Paysandú. Categoría de Mayores.

Árbitro central: Carlos Eduardo Paz.

Asistentes: Wilson Daniel Menecez – Juan Francisco Desidero (Terna de la Liga de Fútbol de Artigas).

Habilitación de ingreso: hora 18.

Entrada general: $ 250.

🟠 Sub 18

🔎 La tercera en el horizonte; es el poder de un objetivo

Igualmente la relevancia no falta a nivel de la categoría Sub 18, jugando, teniendo en cuenta el liderazgo de Salto con 6 unidades, Paysandú y Tacuarembó con 4, Rivera con 3, mientras Artigas no registra puntos.

Para la selección que orienta Wilson Cardozo, la tercera imposición en el horizonte como objetivo, para generar un paso definitivo y, sobre todo, aproximarse más que nunca al pretendido fin: ganar la rueda.

Pero es concreto que no faltan aquellos “que le pisan los talones”. Las dos imposiciones como visitante: 2 a 1 a Tacuarembó y 1 a 0 a Rivera, como amparar y creer en una chance superior a la cuenta de Salto.

En la última fecha, Paysandú fue visitante para empatar 1 a 1 frente a Tacuarembó. Dos puntos por debajo de Salto. Es su último partido. Sabe cuál es el fin.

En el restante partido, tanto a nivel de mayores y juveniles, con Artigas y Rivera jugando en el Estadio Matías González.

