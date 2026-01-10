Con Salto sin jugar, el sábado en que nace el Campeonato del Litoral Norte.

La renovada aventura de creer

Las dos selecciones salteñas, las que lideran Wilson Cardozo (Sub 18) y mayores con Rony Guzmán Costa, permanecerán al margen de esta primera fecha. Es el Campeonato de la Confederación del Litoral Norte. Una primera rueda, todos contra todos, y los primeros cuatro avanzarán a la siguiente fase.

Paysandú y Artigas oficiarán esta noche como locales. Los sanduceros en el Estadio Artigas frente a Rivera, mientras que Artigas, de Carlos Bueno, de local ante Tacuarembó.

Un total de cinco selecciones en pugna y la renovada aventura de creer no es cosa menor. Salto llegará luciendo su condición de campeón en la edición pasada, en tanto no faltan variantes en la dirección técnica a nivel de otras selecciones. Los casos concretos de Carlos Bueno en Artigas y Carlos Cabillón en Paysandú.

Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista a todo el calendario de partidos. Las seis fechas que comprende el certamen. En Sub 18, la copa lleva el nombre de un inolvidable hombre de prensa del Interior, mientras que en mayores, la de un crack del fútbol sanducero de todas las horas. Primero como jugador y, tras ello, en la misión de Director Técnico.

🟡 En la hora de los árbitros

Es la primera fecha que se juega y son las ternas designadas desde el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior. En el caso de Artigas y Tacuarembó, la terna de la Liga de Rivera incluye a Néstor Coelho, Silvio Gabriel Antúnez y Robert Michael López.

En el Estadio Artigas de Paysandú, designada una terna de Tacuarembó, con Santiago Daniel Gómez, Luis Omar Etchebarne y Robert Adrián Ferreira.

El partido de segunda hora en Artigas, a las 21.15′.

El partido de segunda hora en Paysandú, a las 21.45′.

En ambos casos, los preliminares en categoría Sub 18.

⚠️ Bella Vista de Paysandú contra Obreros Unidos

El virus del reclamo no deja de andar suelto

Al apunte informativo de colegas, vale la pena tenerlo en cuenta. De lo que no hay dudas: el virus del reclamo no deja de andar suelto. Sucede que Bella Vista habría presentado una denuncia ante OFI, reclamando los puntos del partido que perdió en cancha 2 a 0 frente a Club Obreros Unidos.

El jugador Alfonso Rivero, perteneciente a COU, fue cedido a préstamo a Peñarol, tal como surge claramente del formulario. Posteriormente, disputó el partido de vuelta figurando como jugador de Peñarol.

Según las averiguaciones realizadas, existiría un error administrativo de la Liga Regional de Fútbol de Guichón, ya que el pase fue ingresado como definitivo, cuando en realidad se trataba de un préstamo con vencimiento el 31/12/2026.

En este contexto, resta analizar cómo actuará el Tribunal de Penas ante este tipo de situaciones. La eliminatoria se presenta compleja, no solo por esta situación administrativa, sino también porque no se disputó en tiempo y forma, tal como lo establece la reglamentación de OFI: el fútbol sanducero no culminó dentro de los plazos previstos y el segundo partido se jugó el martes 6.

La respuesta final la tendrá OFI. Existe un error administrativo y las pruebas están a la vista para su eventual corrección. Ahora el tema se encuentra en la órbita de OFI y habrá que esperar hasta fines de enero, cuando los tribunales retomen sus funciones, para conocer la resolución definitiva.

🌍 Es la copa de los africanos

Argelia con Nigeria, más Egipto y Costa de Marfil\

Ya tenemos a dos selecciones que se metieron entre las 4 mejores del continente africano. A primera hora, Senegal venció a Mali por 1 a 0 y aseguró su lugar en semifinales. Gol de Iliman Ddiaye. Los derrotados jugaron todo el segundo tiempo con 10 hombres.

Los “Leones de la Teranga” esperan por Costa de Marfil o Egipto.

El muy buen momento de Marruecos, la selección local, se mantiene en el tiempo. Esta vez derrotó a Camerún por 2-0, se metió entre las 4 mejores y sueña con el título en su casa. Goles de Brahim Díaz, de gran torneo, e Ismail Saibari. Los “Leones del Atlas” chocarán frente a Argelia o Nigeria en semifinales.

⏰ LOS PARTIDOS DEL SÁBADO

Hora 13: Argelia vs Nigeria

Hora 16: Egipto vs Costa de Marfil

