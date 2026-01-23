21 C
Con Rivera y Salto sin quejas: Gonzalo de León, es el árbitro

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
28
Tiempo de lectura: 3 min.

El Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, se pronunció con respecto a las ternas que controlarán los partidos para mañana sábado, cuando se juegue la nueva secuencia del Campeonato del Litoral Norte, tercera fecha de la única rueda.

Es concreto que en categoría de mayores, Rivera y Salto no se pueden quejar, desde el momento que el trinitario GONZALO DE LEÓN será el árbitro central.

Se trata de los mejores a nivel de OFI. El partido comenzará a las 21.15′ en el estadio «Atilio Paiva Olivera». Para tener en cuenta el detalle en torno a quienes serán los que controlarán los partidos de la llave.

*******

🏆 Categoría Mayores

Rivera vs Salto

RolÁrbitroProcedencia
Árbitro centralGonzalo De LeónFlores
AsistenteWalter AberasteguyTacuarembó
AsistenteSergio Alberto MartínezDurazno

Tacuarembó vs Paysandú

RolÁrbitro
Árbitro centralFernando Daniel Martínez
AsistenteFederico Trezza
AsistenteJaime Lanz

🧒 Categoría Juveniles Sub 18

Rivera vs Salto

RolÁrbitro
Árbitro centralRichard Fabricio Biscaizaco
AsistenteSergio Alberto Martínez
AsistenteWalter Andrés Aberasteguy

Tacuarembó vs Paysandú

RolÁrbitroProcedencia
Árbitro centralAdrián FerroCanelones
AsistenteFabricio Trezza
AsistenteJaime Lanz

Arsenal se aseguró a Franco Rivero: El «Parri» verde

Es de los jugadores que tenía el pase en su poder. El caso de Franco «Parri» Rivero, el ya ex jugador del Club Atlético Ceibal. Un año sin jugar, implica quedar en condición de libre, por eso su acceso surge sin complejidades. Rivero tiene 27 años y es lateral derecho, aunque en sus tiempos no tan lejanos en Ceibal, supo ser parte de otros roles. Parte mismo de la polifuncionalidad. Arsenal es de los equipos que apunta a potenciarse, teniendo en cuenta el doble objetivo: primero el Campeonato del Interior jugando en la Divisional «A» de OFI, para luego encarar la disputa del Campeonato Salteño. Arsenal tiene en la agenda a Juan De Los Santos (Gladiador) y Katriel Piegas (Dublín Central). En el caso de Katriel alistó en Ceibal en el 2025  y el 31 de diciembre finalizó el pase en préstamo, por lo que se convierte nuevamente en jugador de Dublín Central.

Tiempo de «Maxi» Silvera; hay que darle la del «bolso»

Maximiliano Silvera, se apronta para la gran presentación ante el público tricolor. El delantero, que fue la gran movida del mercado de pases, pasando directamente de filas de un grande al otro, ya tiene fecha marcada de debut con la camiseta de Nacional.

Será frente a Deportes Concepción de Chile, el próximo sábado a las 21:00 horas en el Gran Parque Central, en el encuentro que cierra la Serie Río de la Plata. Por otra parte, Agustín Rogel, continúa negociando su salida de Hertha Berlín. Pretende la rescisión del contrato que finaliza en junio.  César Araújo, respuesta demorada. Por lo tanto, la dirigencia inició gestiones para cerrar la llegada de otro volante central. En las últimas horas, surgió el nombre de Rodrigo Saravia, ex Peñarol. Christian Oliva, se negocia con su representante que en caso de concretarse la transferencia, el volante tenga la posibilidad de disputar el clásico final de la Supercopa. Se trata de un expreso pedido del entrenador Jadson Viera al presidente Ricardo Vairo.

Serie Río de La Plata: Miren a Paysandú….

Por la Serie Río de La Plata, Paysandú F.C enfrenta a Colón de Santa Fe a las 20:00 horas 

en Paysandú. Más tarde, a las 22:15, MC Torque se mide con Deportes Concepción en el 

Estadio Charrúa. El hecho no pasa de largo: Paysandú Fútbol Club, ascendido en el 2025 de

la «C» a la Segunda División Profesional, como parte de una escena internacional. A ese

nivel Salto, fatalmente distante. Por lo menos por ahora.

SERIE RÍO DE LA PLATA 2026

 VIERNES 23 DE ENERO

 PAYSANDÚ F.C-COLÓN DE SANTA FE

Estadio Parque Artigas de Paysandú. Hora: 20:00.

MC TORQUE-DEPORTES CONCEPCIÓN (CHILE)

Estadio Charrúa. Hora: 22:15.

