Con respaldo del Gobierno de Salto, el Hotel Aguasol presenta su propuesta 100 % accesible

La próxima semana el Hotel Aguasol de Termas del Daymán presentará oficialmente su propuesta 100 % accesible, marcando un hito en la oferta turística del departamento. La iniciativa apunta a responder a un mercado históricamente desatendido, integrando accesibilidad, sostenibilidad y calidad en la experiencia turística, con el respaldo del Gobierno de Salto y el acompañamiento de actores del sector.

La directora del Hotel Aguasol, Flavia Lavecchia, explicó que el proyecto surge a partir de las nuevas demandas del turismo y de la responsabilidad de brindar servicios de calidad para todos los visitantes. En ese sentido, señaló que esta etapa del hotel apuesta a la accesibilidad total, permitiendo que más personas puedan disfrutar del turismo en condiciones adecuadas.

Lavecchia detalló que el hotel contará con habitaciones accesibles y con acceso integral a todas sus instalaciones mediante rampas, ascensores y baños adaptados, además de la posibilidad de disfrutar del agua termal y del turismo wellness con plena accesibilidad para personas con movilidad reducida y en un alto porcentaje para otras discapacidades. Agregó que esta incorporación posiciona a Termas del Daymán dentro de los destinos que avanzan hacia un modelo turístico inclusivo.

Asimismo, subrayó que el turismo es un derecho humano y destacó la inclusión laboral y la sostenibilidad como ejes centrales del proyecto. En esa línea, recordó que el hotel viene trabajando desde hace años en certificaciones de calidad, energías sostenibles y procesos de sensibilización, afirmando que la accesibilidad y la sostenibilidad son fundamentales para el desarrollo de destinos turísticos de calidad.

Por su parte, el coordinador de Termas del Daymán, Walker Vargas, manifestó la satisfacción del Gobierno de Salto por la inversión realizada, especialmente en materia de accesibilidad, y señaló que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o dificultades de movilidad, deben poder disfrutar plenamente de la oferta turística.

Finalmente, la licenciada Guillermina Sirio, en representación de la Secretaría de Discapacidad del Gobierno de Salto, celebró esta nueva inversión y destacó el compromiso del Gobierno departamental con la promoción de un destino termal inclusivo, que contemple la ciudad, las termas y la ruralidad, apostando a un turismo accesible y de calidad.

