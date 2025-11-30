Con mayor oferta y resultados altibajos, el IME cerró en US$ 9,78

- espacio publicitario -

El mercado lanero australiano se estabilizó esta semana después de algunas semanas de subas en los precios. El Indicador del Mercado del Este (IME) registró una corrección de 10 centavos australianos (-0,7%), cerrando la semana en 15,04 dólares por kilo base limpia. En términos de dólares estadounidenses, el IME cayó solo 5 centavos (-0,5%) hasta 9,78 dólares, impulsado por el efecto cambiario, dado que el dólar australiano se apreció frente al estadounidense.

En el primer día de ventas, el mercado bajó en los estados del este: la mayoría de los precios de la lana merino cayeron entre 10 y 38 centavos australianos, especialmente los de las lanas más finas. En Australia Occidental los precios se mantuvieron algo mejor, hay que recordar que la semana pasada allí, solo hubo ventas un día de la semana. En resumen, el primer día, el IME bajó 9 centavos australianos, quedando en 15,05 dólares. En el segundo día, los cambios fueron menores: la mayoría de los precios subieron o bajaron menos de 10 centavos australianos en todos los centros. El IME solo cayó 1 centavo, cerrando la semana en 15,04 dólares. La subasta de lana en Sydney estuvo enfocada esta semana en lanas superfinas. Esto hizo que los precios de estas lanas, adecuadas para hilado fino, subieran bastante. Como resultado, los precios tuvieron movimientos más grandes, porque las primas para estos tipos especiales aumentaron mucho en comparación con las lanas de calidad buena o muy buena para peinado.

Si comparamos los precios actuales con los de hace un año, vemos un aumento general en todas las categorías: las lanas finas subieron un 25%, las lanas medias un 35% y las lanas cruzas un 46%. El mercado completo muestra la misma tendencia, ya que el IME está un 31,5% por encima del nivel de hace un año. En resumen, estos aumentos se deben a que hay menos lana disponible en Australia y a que la demanda mundial está empezando a mostrar signos de mejora. Esta semana, la cantidad de lana ofrecida subió un 32,2%, porque los buenos precios de las semanas anteriores, junto con la época habitual de esquila, hicieron que llegara más lana a las subastas. Aun con este gran aumento en el volumen, el mercado se sostuvo bien, lo cual es una buena noticia para los productores de cara al próximo año.

Para la semana entrante, se proyecta una oferta inferior, 37.581 fardos, que serán puestos a la venta en los tres centros durante los días martes y miércoles.

