Con la quinta fecha de la primera rueda: Almagro y Salto Rowing: con ese todo del 5 a 5

Fue la quinta fecha de la primera rueda en la Divisional «A» e igualmente el mismo turno de partidos para la Divisional «B». La Liga Salteña de Fútbol Sala, pasó por estos resultados generales y un partido donde la emoción no faltó y terminó 5 a 5.

********

🏆 Campeonato Salteño – 1.ª División

- Advertisement -

Resultados Generales

Divisional A – 5.ª Fecha, 1.ª Rueda

Partido Resultado Arsenal vs Tigre 5 – 5 Almagro vs Rowing 5 – 5 Sub 21 vs Universitario 8 – 4 Ferro Carril vs Parque Solari 6 – 3 Ceibal vs Sol de América 12 – 10

⚽ Divisional B – 5.ª Fecha, 1.ª Rueda

Partido Resultado Barcelona vs Juventus 7 – 6 Albión vs Cerro 8 – 7 Fénix vs Huracán 7 – 6 Barrio Artigas vs Palomar 10 – 6 Paso del Bote vs CAAS 5 – 2





En las tablas

Tras la quinta fecha jugada en la Divisional «A», la puntuación de todos.

Ferro Carril 9, Ceibal 8, Universitario 8, Arsenal 8, La Sub 21, Almagro y Tigre 7, Salto

Rowing Club 6, Parque Solari 1 Sol de América 0.

**********

En la Divisional «B», la punta a manos de Palomar con 12 puntos, Fénix 10, Cerro,

Huracán, Juventus y Paso del Bote 9, Barrio Artigas 7, Albion y Barcelona 3, Caas y

River Plate 0.

***********

(Registros gráficos: sitio oficial de la Liga Salteña de Fútbol Sala)

Así de básquetbol

Play off en Primera División.

Partido 2

JUVENTUS VS FERRO CARRIL*

HORA:21:15

********

Martes 2 de diciembre

*JUVENTUS VS FERRO*

HORA:19:00

*SEGUNDA FINAL U14*

MIERCOLES 3 DICIEMBRE

*JUVENTUS VS NAUTICO*

HORA:19:00

Santiago del gol

No es la primera vez que Santiago Pintos alcanza registros salientes a la hora del gol. No por nada alcanzó lo que alcanzó jugando en la Divisional «B», hasta que se sumó en Lazareto, para ser razón clave en el equipo que orienta Juan Ramón Dávila. En la fecha pasada, en buen romance se metió en la historia, desde el momento que convirtió CINCO GOLES a Club de Pesca, con su equipo plasmando un terminante 7 a 0. No todos los días un delantero produce una lotería de goles, más allá del rival que fuese. En el caso de Lazareto es tercero en la tabla general de la Divisional «C», siendo el segundo equipo más efectivo con un total de 32 goles en 15 partidos disputados. De hecho, ya tiene el boleto asegurado para ser uno más en la liguilla, que resolverá el segundo ascenso a la «B»

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/1i8r