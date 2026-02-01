Ricardo Cattani Barcia, tan peregrino como sus obras, nos cuenta de Galicia, de su viaje por el interior de la misma y describe sobre sus experiencias en los caminos hacia la catedral de Santiago de Compostela, entre otros temas fascinantes.

Ricardo Cattani Barcia presenta en Salto su libro «Con la fe de un peregrino»

El periodista y escritor Ricardo Cattani Barcia continúa con la publicación de libros temáticos. En este caso se trata de su octava auto-publicacion, en la que describe sobre sus experiencias en los caminos hacia la catedral de Santiago de Compostela, Galicia – España.

Su más reciente obra literaria es el resultado de un extraordinario recorrido personal, a través de un dedicado peregrinar, en el que Cattani Barcia recrea sus experiencias vividas tras haber hecho el Camino Francés en 2022 y el Camino Portugués en 2023.

EL LADO BARCIA DE LA VIDA

El investigador y documentalista expresó que «se trata de una experiencia única e intransferible y que este nuevo libro permite poner en valor una experiencia personal, que a su vez le ha permitido conectar sus raíces gallegas por la línea materna y encontrar así, el lado Barcia de la vida».

Esta nueva auto-publiacion temática incluye: historia, geografía, cultura y costumbres de la Galicia vaciada, y según el autor, le ha permitido crecer intelectual y espiritualmente.

PROXIMAMENTE EN SALTO

El periodista, que tiene parte de sus raíces paternas en la zona de Costas de Dayman, adelantó que en breve estará presentando su nuevo trabajo en la ciudad de Salto.

«Este nuevo trabajo es muy importante para mí carrera como escritor y autor de obras temáticas, porque intenta poner en valor ciertas experiencias personales que pueden resultar de estímulo, para que otras personas, a su vez puedan contar también sus propios recorridos y que ello nos ayude a elevarnos un poco más», destacó Cattani Barcia.

FUE INVITADO A LA FERIA DEL LIBRO

Cattani Barcia, viene de participar de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, invitado por el Instituto Italiano de Cultura y por la embajada de Italia en Uruguay. Mientras que recientemente fue invitado por Edizioni Radici de Roma – Italia, para incluir sus textos sobre genealogía de familia en una publicación dedicada a descendientes italianos que viven en el exterior.

A su vez, el investigador ha sido nominado para la 13a. Edición de los Premios Bi Nacional Río de los Pájaros a celebrarse en Concordia – Entre Ríos, Argentina; por la producción del audiovisual de nombre homónimo a su reciente libro sobre el camino a Santiago de Compostela.

“CON LA FE DE UN PEREGRINO”

El libro: «Con la fe de un Peregrino» – Camino a Santiago de Compostela, recrea el día a día, en un dedicado peregrinar, que incluyó – en cada uno de los casos – un total aproximado de 125 kilómetros, con etapas de un promedio de 25 kilómetros.

El libro, distribuido en dos capítulos, describe los diferentes momentos vividos por Cattani Barcia, detallando su visita a las aldeas, parajes, pequeñas urbanizaciones y pueblos por los que atraviesan los caminos hacia la catedral de Compostela, donde descansan los restos del apóstol Santiago el Mayor.

LA MEMORIA COMO PEREGRINAJE

Con este libro el autor vuelve a recordarnos que la escritura puede ser un acto de fe. Con el bagaje de libros anteriores ha hecho de la narración un ejercicio de rescate, rescatar voces, rescatar genealogías, rescatar la memoria de comunidades que, sin su mirada, quedarían relegadas al silencio, pero también ver por sus propios ojos, corporizar viejas historias familiares y dar testimonio de eso que alguna vez le contaron.

Su nuevo libro, “Con la fe de un peregrino”, se inscribe en esa línea de búsqueda. No es solo un título evocador: es una declaración de principios. El peregrino, figura ancestral, avanza con la certeza de que cada paso es también un acto de confianza en lo invisible. Así, Cattani Barcia convierte la investigación genealógica y la narración cultural en un viaje espiritual, donde la identidad se reconstruye a partir de fragmentos dispersos, nombres olvidados y relatos familiares que se entrelazan con la historia mayor del país.

APUNTE SOBRE EL ESCRITOR

Nacido en Paysandú en 1969, Cattani Barcia ha transitado los medios uruguayos con la constancia de quien entiende el periodismo como servicio. Su estilo se caracteriza por dar voz a los héroes anónimos, a las historias mínimas que, en su aparente modestia, revelan la grandeza de lo cotidiano. Obras anteriores como La ventana interior o Llamado ancestral – Una historia de familia ya habían mostrado su interés por la genealogía y la memoria íntima. Ahora, con Con la fe de un peregrino, ese interés se expande hacia un horizonte más universal: la búsqueda de sentido en el viaje humano.

EL INTELECTUAL DE LO CERCANO

No escribe desde la torre de marfil, sino desde la plaza, la radio, el archivo familiar. Su intelectualidad se nutre de lo cercano, de lo que se toca y se escucha en las voces de la gente. En este nuevo libro, la genealogía se convierte en metáfora: rastrear ancestros es también rastrear las raíces de nuestra cultura, preguntarnos quiénes somos y hacia dónde vamos.

UNA INVITACIÓN AL LECTOR

“Con la fe de un peregrino” no es solo un libro para especialistas en genealogía o amantes de la historia. Es una invitación abierta a cualquier lector que quiera reconocerse en el espejo de la memoria. Porque, como sugiere Cattani Barcia, cada familia guarda un relato que merece ser contado, y cada relato es un eslabón en la cadena de nuestra identidad colectiva. Viajar también es un cuento, cuando alguien peregrina y narra.

Finalmente decimos que Ricardo Cattani Barcia nos recuerda que escribir es peregrinar, caminar hacia la memoria con la certeza de que allí, en lo que parecía perdido, late todavía la posibilidad de reconocernos, y llegar a los sitios reales, ver por cuenta propia, escribir las vivencias al tiempo de experimentarlas, le da un plus que invita a la lectura, y máxime teniendo en cuenta los libros anteriores con un nivel narrativo elogiados, por la crítica especializada y disfrutada por los lectores…

