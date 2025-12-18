Con brillo, ritmo y alegría: Salto puso en marcha el Carnaval 2026

- espacio publicitario -

Con una puesta en escena cargada de color, música y entusiasmo, el Carnaval de Salto 2026 tuvo su lanzamiento oficial en la noche del martes 16, en el Parador Ayuí. El evento reunió a los principales referentes del carnaval salteño junto a autoridades departamentales, en una instancia que marcó simbólicamente el inicio de la fiesta popular más importante del departamento.

El marco no pudo ser más propicio: una noche festiva, con el Río Uruguay como telón de fondo, donde el talento y la pasión por el carnaval se hicieron sentir a través del desfile de bailarinas, el ritmo de las escuelas de samba y el inconfundible sonido de las cuerdas de tambores de los conjuntos de negros y lubolos.

Participaron representantes de la Asociación de Escuelas de Samba de Salto (ACSES), de la Asociación Salteña de Actores de Carnaval (ASAC) y de los distintos conjuntos de Negros y Lubolos, que serán protagonistas de la edición 2026.

- espacio publicitario -

Durante la presentación, el intendente de Salto, Carlos Albisu, subrayó la importancia del carnaval como motor cultural y turístico. Señaló que Salto es una “cuna de eventos” y que debe volver a atraer público no solo del departamento, sino también de toda la región, apostando a fortalecer este tipo de actividades que forman parte de la identidad cultural local.

Albisu destacó además el crecimiento del carnaval salteño, poniendo como ejemplo el aumento de murgas: de una sola agrupación a cinco en la presente edición. “Eso habla de las ganas, del compromiso y del apoyo al desarrollo del carnaval, de la cultura y de las agrupaciones artísticas de nuestro medio”, afirmó.

El jefe comunal remarcó que el objetivo es lograr que el público regional vuelva a elegir Salto para disfrutar de los eventos, y aseguró el respaldo del gobierno departamental para que el carnaval continúe creciendo: “Vamos a poner lo mejor de nosotros para que podamos tener un gran Carnaval en Salto”.

Por su parte, el coordinador de eventos de la Intendencia, Juan Carlos Ambrosoni, adelantó el calendario oficial. La primera actividad será la Elección de la Reina del Carnaval de Salto 2026, prevista para el 24 de enero en la explanada del Palacio Córdoba.

Los desfiles de las Escuelas de Samba se realizarán en la Costanera Norte los días 6, 7 y 8 de febrero, con la participación de seis escuelas. En tanto, las Llamadas, en el marco de los 20 años de la creación de las Llamadas al Puerto, se desarrollarán los días 21 y 28 de febrero, en su tradicional recorrido desde Plaza 33 hasta Brasil y Chiazzaro, en la zona portuaria, con la presencia de siete comparsas y delegaciones del interior.

Finalmente, el concurso de murgas 2026, denominado “40 años de Punto y Coma y Falta La Papa”, rendirá homenaje a las dos murgas más emblemáticas de Salto. El certamen se llevará a cabo los días 19, 24, 25 y 27 de febrero en el Parque Harriague, con la participación de cinco agrupaciones locales y tres provenientes de otros puntos del país.

Así, con una agenda cargada y un fuerte respaldo institucional y artístico, el Carnaval de Salto 2026 comenzó a latir con fuerza, prometiendo una edición que buscará consolidarse como referencia cultural y festiva en la región.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/wydz