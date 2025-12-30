Con apoyo del Gobierno de Salto, el Parque Harriague recibe el Gran Evento del Verano 2026

El Parque Harriague será escenario del Gran Evento del Verano 2026, una propuesta cultural y recreativa que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de enero, con el apoyo del Gobierno de Salto, e invita a disfrutar de

música en vivo, espectáculos y actividades para toda la familia. En ese marco, equipos de Servicios Públicos vienen realizando tareas de mantenimiento y mejoras en el Parque Harriague, de cara al

desarrollo del evento de este fin de semana.

Los trabajos incluyen acondicionamiento de baños, limpieza general, corte de pasto, mejoras en la iluminación y ampliación del escenario Víctor Lima.

Las actividades principales comenzarán a las 21:00 horas en el escenario Víctor Lima, con una destacada grilla artística que reunirá a reconocidos músicos y bandas nacionales e internacionales. La entrada al predio del escenario tendrá un costo de $250 por día.

- espacio publicitario -

🎶 Programación

Viernes 2 de enero

Artistas Los Piazzollis La Sonic Band Marito Silva Gaitazo Che Sonido Cristal

Sábado 3 de enero

Artistas Benjamín Trindade Tributo a Enanitos Verdes Martín Segovia La Penúltima Herederos

Domingo 4 de enero

Artistas Sebastián Barboza La Don César Valsi Lucas Sugo



Además, desde las 18:00 horas, en la parte superior del parque, el público podrá disfrutar de una amplia propuesta con emprendedores locales, juegos inflables, oferta gastronómica y música en vivo, en un espacio de acceso libre y gratuito, pensado para el disfrute familiar y recreativo.

El evento contempla medidas de inclusión y convivencia: las personas con discapacidad, acompañadas por un mayor, serán invitadas, y no se utilizará pirotecnia sonora, promoviendo un entorno accesible y

respetuoso. El Gran Evento del Verano 2026 se consolida así como una de las principales actividades del verano en la ciudad, combinando espectáculos artísticos, apoyo a emprendedores y espacios de

encuentro para la comunidad, en uno de los principales paseos públicos de Salto.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/3swy