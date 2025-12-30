Con apoyo del Gobierno de Salto, el Parque Harriague recibe el Gran Evento del Verano 2026

El Parque Harriague será escenario del Gran Evento del Verano 2026, una propuesta cultural y recreativa que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de enero, con el apoyo del Gobierno de Salto, e invita a disfrutar de
música en vivo, espectáculos y actividades para toda la familia. En ese marco, equipos de Servicios Públicos vienen realizando tareas de mantenimiento y mejoras en el Parque Harriague, de cara al
desarrollo del evento de este fin de semana.
Los trabajos incluyen acondicionamiento de baños, limpieza general, corte de pasto, mejoras en la iluminación y ampliación del escenario Víctor Lima.
Las actividades principales comenzarán a las 21:00 horas en el escenario Víctor Lima, con una destacada grilla artística que reunirá a reconocidos músicos y bandas nacionales e internacionales. La entrada al predio del escenario tendrá un costo de $250 por día.
🎶 Programación
Viernes 2 de enero
|Artistas
|Los Piazzollis
|La Sonic Band
|Marito Silva
|Gaitazo Che
|Sonido Cristal
Sábado 3 de enero
|Artistas
|Benjamín Trindade
|Tributo a Enanitos Verdes
|Martín Segovia
|La Penúltima
|Herederos
Domingo 4 de enero
|Artistas
|Sebastián Barboza
|La Don César
|Valsi
|Lucas Sugo
Además, desde las 18:00 horas, en la parte superior del parque, el público podrá disfrutar de una amplia propuesta con emprendedores locales, juegos inflables, oferta gastronómica y música en vivo, en un espacio de acceso libre y gratuito, pensado para el disfrute familiar y recreativo.
El evento contempla medidas de inclusión y convivencia: las personas con discapacidad, acompañadas por un mayor, serán invitadas, y no se utilizará pirotecnia sonora, promoviendo un entorno accesible y
respetuoso. El Gran Evento del Verano 2026 se consolida así como una de las principales actividades del verano en la ciudad, combinando espectáculos artísticos, apoyo a emprendedores y espacios de
encuentro para la comunidad, en uno de los principales paseos públicos de Salto.