Como para tenerlo en cuenta «El fútbol premia al que nunca se rinde»

«En el fútbol formativo es común ver cómo muchos jugadores llenos de talento se quedan a mitad del camino, mientras que aquellos que quizás no destacan tanto técnicamente logran llegar más lejos.

Esto ocurre porque el talento, por sí solo, no garantiza éxito. El jugador talentoso, si no trabaja, se confía piensa que siempre será superior sin esforzarse y sin darse cuenta, otros lo alcanzan y lo superan. En cambio, los jugadores con menos habilidades naturales suelen desarrollar una virtud poderosa: la perseverancia. Ese joven que no sobresale al inicio aprende a luchar, a levantarse después de cada error, a entrenar más, escuchar más, a mejorar cada día un poco y esa constancia se convierte en su mayor fortaleza. Al final, el fútbol premia al que nunca se rinde, al que insiste aun cuando los resultados no son inmediatos. Porque el talento es un regalo, pero la perseverancia es una decisión y en este deporte como en la vida los que deciden esforzarse, aprender y crecer son los que terminan llegando más lejos» (Prof. Jaime Reyes)

Salto en Sub 14 femenino: Se viene Nacional y es mañana en el Dickinson

El pasado fin de semana se jugaron los dos partidos enmarcados en Cuartos de Final del Torneo Integración OFI-AUF. En Sub 14, Salto alcanzó una terminante victoria de 4 a 0 sobre la Federación de Colonia, mientras que en Sub 16 también en Femenino, las salteñas en Sub 16 cayeron a manos de Racing de Montevideo por 3 a 1. Ahora con rumbo a mañana en el Dickinson, desde el momento que a la hora 16 se enfrentarán Salto y Nacional, partido correspondiente a semifinales. Para las salteñas, una manera de exponer razones en casa, ante un rival que llega a la instancia después de salientes resultados a favor. Hay que tener en cuenta que es partido único y en caso de empate al cabo de los 90 minutos, se recurrirá directamente a la ejecución de tiros penales.

- Publicidad -

Hindú confirmó continuidad: Maycon Rodriguez como DT

En el 2024, el ascenso de Hindú a la Divisional «A», pero en este 2025, los sistemáticos resultados adversos implican la caída: debe retornar a la «B». El hecho es que el inicio de temporada para Hindú en la Divisional «B» se reflejó en resultados favorables, hasta que la carencia de gol le fue limitando perspectivas. El Torneo de la «B» se iniciará en el mes de marzo. Por lo tanto en algo más de tres meses, el calendario se echará a andar. En esta edición 2025, la «B» comenzó a jugar desde el 16 de marzo. No falta tanto y en función de ello, Hindú es de los equipos que ya resolvió el mando técnico. La continuidad de MAYCON RODRÍGUEZ. Es obvio que el objetivo de volver a la «A» es puntual y para ese fin, en Hindú reconocen que necesitan incorporar delanteros de punta, con eficacia ofensiva. Ese también será el fin.

Las tres fechas pactadas en la «C» del 2º ascenso

-Mañana sábado para disputar la primera de las tres fechas enmarcadas en la liguilla de la Divisional «C», la que determinará el segundo ascenso a la «B», después del primer puesto abrochado por San Eugenio Fútbol Club.

Los «santos» alcanzaron la consagración en forma invicta y llegando a los 50 goles. Pero ahora, en juego el segundo ascenso. Mientras la primera fecha surge ahora, igualmente resueltas dos fechas siguientes. Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista a la secuencia entrante. De fecha en fecha.

*********

🏆 Fixture

La Primera Fecha

Partido Huracán vs Florida Tigre vs Lazareto

La Segunda Fecha

Partido Huracán vs Tigre Florida vs Lazareto

La Tercera Fecha

Partido Tigre vs Florida Huracán vs Lazareto

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/r8ka