¿Cómo funcionará la libreta por puntos desde 2026 en Uruguay?

- espacio publicitario -

Victor Pacin Freire

El nuevo sistema de libreta por puntos comenzará a aplicarse en 2026. Cómo funcionará, qué infracciones quitan puntos y qué desafíos tendrá su implementación.

Qué es el Permiso Único Nacional de Conducir por Puntos

Uruguay comenzará a aplicar, de forma gradual durante los próximos veinticuatro meses, el nuevo Sistema del Permiso Nacional de Conducir por Puntos (PUNC). Este modelo, previsto en la Ley 19.824, busca complementar el régimen de multas, incorporando una herramienta educativa y correctiva que incentive la conducción responsable.

Saldo inicial y forma de sumar puntos

Según el decreto reglamentario, todo conductor que obtenga su libreta por primera vez comenzará con ocho puntos. Ese mismo puntaje se asignará a quienes vuelvan a tramitarla luego de una suspensión o de tenerla vencida por más de dos años.

- espacio publicitario -

El sistema premia la conducta responsable:

Si pasan dos años sin infracciones que quiten puntos, se suman cuatro, llegando a doce.

Tres años más sin infracciones permiten sumar dos puntos adicionales (catorce).

Otros tres años sin infracciones agregan un punto y se alcanza el máximo posible: quince.

En forma excepcional, cuando el sistema entre en vigor, quienes ya tengan su PUNC vigente comenzarán con doce puntos.

Infracciones gravísimas y pérdida de puntos

El decreto clasifica infracciones que implican quitas severas. Entre las más relevantes:

Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas.

Negarse a pruebas de alcoholemia o consumo.

Participar en picadas o competencias no autorizadas.

Usar el celular durante la conducción.

Conducir a más del doble de la velocidad permitida.

No tener la categoría habilitante en el PUNC.

Conducir sin cinturón, sin casco o trasladar menores sin el sistema de retención infantil.

Estas infracciones pueden implicar la pérdida total de puntos o quitas de entre dos y seis puntos, según el caso. Cuando el saldo llega a cero, la libreta queda suspendida por tres meses.

Cómo se recuperan los puntos

El sistema prevé dos caminos:

Por tiempo: si tras la última infracción pasan dos años sin nuevas faltas que quiten puntos, el conductor recupera puntos hasta alcanzar doce.

si tras la última infracción pasan dos años sin nuevas faltas que quiten puntos, el conductor recupera puntos hasta alcanzar doce. Por cursos de recuperación: pueden ser voluntarios cuando el saldo aún no llegó a cero, u obligatorios cuando se agotaron los puntos. Los cursos pueden hacerse una vez al año y permiten recuperar hasta seis puntos.

La UNASEV y el Congreso de Intendentes definirán el contenido de estos programas, que podrán dictarse de forma presencial o virtual.

Identificación del conductor y responsabilidad sobre la infracción

Uno de los cambios más sensibles es la forma en que se individualiza al infractor. Cuando la autoridad no pueda identificar al conductor, se notificará al titular o poseedor registrado del vehículo, quien tendrá diez días hábiles para informar quién manejaba al momento de la infracción. Si no lo hace, la quita de puntos se aplicará a su propio registro.

En el caso de personas jurídicas, el procedimiento es similar. Si no hay respuesta en el plazo previsto, se aplicará la multa correspondiente.

Este punto generará desafíos importantes. Muchas empresas podrán identificar al chofer por horario o vehículo, pero otras, donde varios trabajadores manejan indistintamente, deberán ajustar mecanismos internos. Lo mismo ocurrirá con particulares que vendieron su vehículo sin realizar la transferencia: esa omisión puede costarles multas y pérdida de puntos.

En el mercado de motos usadas, donde abundan compraventas sin formalización notarial, el problema será aún mayor. El compromiso de compraventa o un simple recibo no bastará para deslindar responsabilidades.

Desafíos para intendencias y para la sociedad

El sistema exige que las intendencias cuenten con equipos capacitados para dictar cursos, evaluar a los infractores y aplicar programas con verdadero contenido educativo, no simples instancias informativas.

También necesita un fuerte trabajo previo de capacitación, comunicación y cultura vial. Hay conductores que desconocen las normas básicas, otros que eligen ignorarlas y otros que actúan con temeridad, especialmente en la noche. El sistema por puntos puede ser una herramienta útil, pero requerirá una implementación seria y acompañada de campañas sostenidas.

Un cambio necesario

Que el sistema se despliegue a lo largo de veinticuatro meses permitirá ajustar procesos y corregir debilidades. Pero Uruguay deberá encarar con decisión temas como la educación vial, el respeto a las normas y la responsabilidad individual al conducir.

De lo contrario, seguiremos enfrentando los mismos problemas de siempre, aplicando soluciones temporales a situaciones que requieren una transformación profunda.

Si querés saber cómo es una sociedad,

mirá cómo conduce.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/24fu