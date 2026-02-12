Cipem sesiona el 13 de febrero en el Congreso de Intendentes para definir un protocolo de encuentros, coordinar agenda con la CIG y avanzar en descentralización e inclusión digital junto a Inmayores y el Plan Ibirapitá.





La Comisión Interdepartamental de Personas Mayores (Cipem) celebrará su sesión ordinaria el viernes 13 de febrero de 2026, a las 13:00 horas, en la sala del Congreso de Intendentes, en Montevideo, con una agenda centrada en la descentralización y la inclusión.

El encuentro comenzará con la lectura y aprobación del acta correspondiente a la sesión del 12 de diciembre. Luego, se analizará la conformación de una comisión pro protocolo para Encuentros de Personas Mayores, iniciativa que apunta a fortalecer la organización y participación en instancias colectivas a nivel nacional.

- espacio publicitario -

Otro de los puntos previstos es la coordinación de un calendario conjunto con la Comisión Interdepartamental de Género (CIG). El objetivo es avanzar en la descentralización de las sesiones de ambas comisiones, que habitualmente se realizan el mismo día, promoviendo así una mayor presencia territorial y facilitando la participación de referentes de distintos departamentos.

La jornada contará además con la participación de Marianela Larzábal, directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. En la instancia se dialogará sobre el Plan Ibirapitá, programa orientado a promover la inclusión digital de personas mayores y ampliar su acceso a herramientas tecnológicas.

La sesión se enmarca en el trabajo sostenido que Cipem viene desarrollando para fortalecer políticas públicas dirigidas a las personas mayores, con énfasis en la participación activa, la equidad territorial y el acceso a derechos.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/q8sr