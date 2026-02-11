Comisión Interdepartamental de Género inicia su agenda 2026

La Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes inicia su agenda 2026 con plan de trabajo, articulación territorial y coordinación con Inmujeres.



Este viernes 13 de febrero se realizará la primera sesión ordinaria del año de la Comisión Interdepartamental de Género (CIG), órgano que funciona en el ámbito del Congreso de Intendentes y que reúne a referentes departamentales para coordinar políticas públicas en materia de género.

La instancia tendrá lugar en la sede del Congreso y marcará el inicio formal de las actividades 2026, con foco en la definición del plan de trabajo anual y la articulación territorial de las estrategias a implementar.

- espacio publicitario -

Plan 2026 y prioridades departamentales

Durante la jornada, las y los representantes departamentales analizarán los principales desafíos que enfrentan sus territorios, con el objetivo de consolidar una agenda común que contemple las distintas realidades del país.

El intercambio estará orientado a fortalecer la coordinación interinstitucional y a consolidar un enfoque territorial en el diseño e implementación de políticas de género, procurando que las acciones respondan a las necesidades específicas de cada departamento.

Articulación con Inmujeres

En el marco de la sesión, la comisión recibirá a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Dra. Mónica Xavier, con quien se mantendrá un intercambio sobre lineamientos estratégicos y posibles acciones conjuntas.

La presencia de Inmujeres refuerza la intención de coordinación entre los distintos niveles del Estado, en una agenda que requiere trabajo articulado entre gobiernos departamentales y organismos nacionales.

Con esta primera reunión, la CIG pone en marcha su cronograma 2026, consolidando un espacio clave para la planificación y el fortalecimiento de las políticas públicas de género a nivel interdepartamental.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jamb