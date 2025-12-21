Comisión de seguimiento de financiamiento a largo plazo, el día después

- espacio publicitario -

Se comprobó que se puede dialogar y llegar a acuerdos, y que el Intendente cumplió su parte Varela Minutti

EL PUEBLO consultó la opinión del Edil frenteamplista Eduardo Varela Minutti, que este lunes votó en forma afirmativa la solicitud del gobierno departamental de financiamiento a largo plazo.

– ¿Cómo ha observado esta resolución del Intendente que presentó en los mismos términos de la minuta de comunicación que ustedes enviaron desde la Junta?

– Primero que nada, muy contento que el Intendente nos escuchó en ese proceso de diálogo que tuvimos, cuando fuimos propositivos, y contentos de que haya sacado la resolución y aceptado todas las condiciones que pusimos a la hora de votar el fideicomiso. También en esos puntos están los asentamientos, el tema del vertedero a cielo abierto, la comisión de contralor, que es fundamental para poder llevar un seguimiento de todas las obras y, más que nada, de las licitaciones y de las empresas que van a trabajar. También en esa resolución se le sugería que bajara de 60 a 50 millones y de 20 a 15 años. Esa fue una sugerencia que le hicimos en esa minuta que presentamos. Muy conforme porque se ha comprobado que se puede dialogar y llegar a acuerdos, y que el Intendente cumplió su parte.

– Hablando del seguimiento de cómo se va a utilizar el dinero, el Intendente ha manifestado que el 40% sería para pagar deudas del gobierno anterior, que justamente dentro de su fundamentación del voto usted se hizo cargo de esas deudas. ¿El gobierno anterior dejó cerca de 24 millones de dólares en deudas además del Fideicomiso Daymán?

– Sí, está planteado pagar 23 millones de dólares en deudas de la administración anterior, lo dije en mi fundamentación, que fui parte del gobierno, si bien estaba en la Coordinación de Juventud y no manejaba la caja, pero fui parte del gobierno y no era momento de dar vuelta la cara a esta situación. En su mayoría son deudas a pequeñas empresas del Departamento de Salto, involucra ferretería, imprenta, carnicería, etcétera. Son empresas que mueven el motor productivo del departamento, que tienen muchos trabajadores que se merecen cobrar, y por supuesto que dentro de esa deuda está el BROU y empresas constructoras grandes que sabemos que tienen más espalda para esperar, pero también la deuda que dejamos es de nuestra gestión del Frente Amplio. Entonces, entendemos que a eso no le podíamos dar vuelta la cara, y hubo un estudio, porque acá no se votó de ojos cerrados. En todo este proceso se pidió información en base a las deudas, en base a las obras, en base a tener reuniones con empresas salteñas locales que trabajan en la construcción y empezar a hablar del tema en profundidad. Cosa que ahí es cuando uno discrepa con la Mesa Política, porque me parece que tendríamos que haber hecho un cuarto intermedio y habernos sentado a hablar con los empresarios y analizar los temas con más responsabilidad.

Y después, por supuesto, entiendo cuando la Mesa propone que se presente primero el presupuesto y después el fideicomiso. Pero, y ahí es donde tenemos también una cuota de responsabilidad, sabemos que viene dinero del FDI, pero no da para todo. Y si nosotros hubiésemos ganado el gobierno, la situación hubiese sido al revés. Esto lo hubiese tenido que discutir la CORE porque iba a ser necesario reestructurar el fideicomiso Daymán y acceder a otro fideicomiso.

– ¿Conforme con la integración de la comisión de seguimiento como lo estipula el Intendente en su resolución, con representantes de la Junta Departamental, tanto del oficialismo como de la oposición, así como obviamente con representantes del Ejecutivo?

– Sí, conforme porque le da transparencia a todo el proceso que se va a venir. Tener representación de la oposición y de alcaldes para controlar, además de técnicos en el tema, da transparencia y ahí es donde está nuestra responsabilidad de cuidar los dineros de los salteños, porque acá en definitiva no se le dio un fideicomiso a Albisu, acá se le dio un fideicomiso al Departamento de Salto, que lo pagan todos los salteños. Por lo tanto, tenemos que desempeñar la tarea responsable de controlar y de que las obras se ejecuten y se hagan. Estoy seguro que todo este proceso y este mal momento que lamentablemente pasamos, cuando se empiecen a desarrollar las obras y que la gente vea que estamos defendiendo los dineros públicos, se va a volver en una alegría porque Salto se va a empezar a levantar.

– La última palabra es suya.

– La resolución de la Mesa Política me parece que fue apresurada y mal redactada. Porque ahora vamos a pasar al Tribunal de Conducta Política, después viene nuestra defensa en el tribunal, luego va a un plenario nacional y ahí se toma la decisión que comunica a la departamental. Por supuesto que no es el momento que hubiésemos querido vivir, no se trata de ninguna guerra ni de dividir. Cuando se divide, como pasó con esto, duele. ¿Por qué? Porque pierde la gente. Entonces, ahora lo que hay que hacer es bajar la pelota porque se vienen las fiestas, tenemos que tratar de reestructurarnos, si hay que pedir disculpas, se piden, pero tenemos que pensar en el bien común. Lo que se hizo fue votar un fideicomiso, que es desarrollo, y la ética de nosotros los políticos tiene que estar evaluada en el día a día por cómo nos comportamos, cómo representamos a la fuerza política, cómo somos como personas, cómo hemos sido como compañeros y, por supuesto que creo que todos somos necesarios en esto y que todos trabajamos para recuperar el gobierno departamental y ahí es donde tiene que estar el respeto. Tenemos que volver a recuperar el respeto y la unidad, porque la gente, al fin y al cabo, lo que nos pide todos los días en la calle es que, por favor, dejen de pelear, queremos unidad en el departamento de Salto porque últimamente venimos siendo mala noticia en el país.

Pensaba que esa comisión iba a crearse en la órbita de la Junta Departamental para que fuese más amplia Rocca

El lunes se votó la propuesta formulada por los 4 ediles que sumaron sus votos a los de la Coalición Republicana otorgando la venia para solicitar un crédito de hasta 60 millones de dólares para pagar hasta en 20 años, donde se formulaban una serie de lineamientos dirigidos al Intendente Carlos Albisu. El jueves se notificó a la Junta Departamental la Resolución N° 409/2025, donde el Intendente crea la llamada “Comisión de seguimiento del financiamiento de largo plazo”.

EL PUEBLO consultó la opinión del Edil frenteamplista Juan Pablo Rocca, que este lunes votó negativamente a la solicitud del gobierno departamental.

– ¿Cuáles es su primera reflexión ante la formación de esta comisión de seguimiento?

– Lo primero es que se crea la comisión antes que empiece a darse trámite oficial, antes tienen que promulgar el decreto para avanzar formalmente luego de la comunicación de que la Junta diera la anuencia. Pero a priori, si tuviera que hacer una evaluación, creo que sería un desafío interesante para el Frente Amplio, evidentemente hay que asumir la responsabilidad el nombre que esté ahí, pero tiene que asumir una responsabilidad importante sobre todo de comunicación, de articulación con la fuerza política para poder hacer seguimiento y estudiar el caso a caso de lo que se vaya aprobando o informando a la misma. Evidentemente al ser una comisión consultiva simplemente es como estar ahí, presente obviamente, pero esa comisión más allá que está en la órbita del Ejecutivo departamental, pensaba que iba a crearse en la órbita de la Junta Departamental para que sea más amplia y que los ediles puedan participar de forma más regular, me parece que el desafío está en que toda esa documentación pase a la Junta Departamental, que ya tiene una comisión propiamente dicha, que es la Hacienda y Presupuesto, que puede hacer un seguimiento mucho más colectivo, con más ediles, con muchas más visiones y creo que eso le hace bien al departamento y a la credibilidad cuando se dan este tipo de endeudamiento.

– ¿Esta resolución del Intendente Albisu termina por darle la razón a los ediles del Frente Amplio que votaron por el financiamiento y que habían advertido que estaban en estas negociaciones y que ahora fueron pasados al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio por la Mesa Política de Salto?

– En realidad, había sido un anuncio previo que, si bien no estaba reflejado en el proyecto de decreto original, habían hecho el compromiso de que iban a crear un espacio de contralor. Entonces, más que darles la razón a esos ediles, en realidad cumplieron con el anuncio de que iba a haber un espacio de contralor. No sabíamos cómo se iba a hacer porque al no verlo en el decreto original, nunca nos imaginábamos que iba a estar en la órbita del Ejecutivo, siempre nos imaginábamos en la órbita de la Junta Departamental. Creo que lo analizo por ese lado, no tanto por quién tuvo más o menos razón, sino en realidad cuando se dan ese tipo de situaciones cumplieron con un anuncio que más o menos iba en ese tenor.

– ¿Se va a hacer algún planteo al Ejecutivo o se va a esperar a que el Ejecutivo se comunique con el Frente Amplio para llenar ese cargo en esta comisión?

– Es un ida y vuelta en realidad, justo nos agarra ahora en el receso. Evidentemente eso tiene también un proceso de cuando la comisión empiece a funcionar, porque va a demorar un tiempo prudente porque ahora tienen que promulgar, tienen que empezar a trabajar en los pliegos y demás. Hay unos trámites intermedios que pueden pasar dentro de todo lo que es el receso de la propia Junta antes que se pueda designar a alguien, salvo que lo pidan en estas horas. Entiendo que hay un tiempo prudente para poder laudar quién va a representar al Frente Amplio en ese lugar.

– Otro tema pendiente es la presentación del Presupuesto Quinquenal por parte del Ejecutivo. ¿Hay alguna información de cuándo se cumpliría con este requisito constitucional?

– La información que trasladó el Director de Hacienda en la última visita que tuvo a la Junta Departamental cuando estuvimos intercambiando sobre el decreto de los beneficios de los buenos pagadores, es que a finales de este mes estarían presentando formalmente el Presupuesto Quinquenal en la Junta. Es por tal motivo que en la última sesión se solicitó que durante el receso, pueda funcionar la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto con Legislación y Reglamento. Estaremos a la expectativa, y creo que es una linda etapa para que el Frente Amplio muestre su faceta propositiva.

– La última palabra es suya.

– Esta fue una etapa que quizás no tuvimos el resultado que esperábamos, pero que evidentemente son etapas que generan aprendizaje. Si bien frente a la opinión pública pareciera que es un golpe o algo que puede generar ciertas heridas dentro del Frente Amplio, en realidad se ha visto a la militancia en general y a la estructura orgánica mayormente fortalecida, en el sentido de ciertas señas de identidad que hacen al Frente Amplio. Ese sentido de rebeldía dentro de las señas de identidad que tenemos como fuerza política, pone perspectiva para lo que se viene.

Ya el Frente Amplio con su Mesa Política laudó y derivó todo lo que haya que derivar a lo nacional para que siga los demás carriles. Y ahora tener la tranquilidad que comienza otra etapa distinta que es la del Presupuesto Quinquenal, que es una etapa mucho más propositiva de otro tipo de discusión y que va a haber discusión en algunos temas fundamentales como la discusión sobre el rubro cero, sobre la parte de funcionariado municipal y sus derechos laborales, creo que va a ser un punto bastante importante. Pero, en fin, es la arquitectura financiera y legislativa de todo el quinquenio, que nos tendrá bastante activos de aquí a los primeros meses de 2026.

