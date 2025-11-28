Comienza la recorrida por Piscinas Barriales para expedir el carné de la temporada 2025–2026

- espacio publicitario -

La Coordinación de Deportes del Gobierno de Salto anunció que desde el lunes 1 de diciembre comenzará la recorrida por las distintas Piscinas Barriales para la expedición del carné de la temporada 2025–2026, un trámite indispensable para utilizar las instalaciones durante el verano. Según informó el organismo —en una comunicación recogida por Diario El Pueblo—, la atención se realizará de 9:00 a 12:00 horas en cada punto designado.

El recorrido iniciará en Barrio Artigas y continuará por los diferentes barrios durante la primera quincena del mes, acercando el servicio a los vecinos sin necesidad de trasladarse largas distancias. Las autoridades remarcaron la importancia de concurrir con la documentación requerida para agilizar el trámite.

📅 Cronograma de la recorrida

Lunes 1 – Barrio Artigas

Martes 2 – Arralde

Miércoles 3 – Cerro

Jueves 4 – Palomar

Viernes 5 – Saladero

Lunes 8 – Salto Nuevo

Martes 9 – Ceibal

📄 Documentación obligatoria para tramitar el carné

Dos fotocopias color de la cédula de identidad

de la cédula de identidad Una fotocopia del carné de aptitud física vigente

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/pbo5