Comienza la fiesta, las escuelas de samba ultiman detalles y se colma la costa en un Carnaval imperdible

Comienzan hoy viernes 6 de febrero los desfiles del Carnaval con el concurso oficial de Escuelas de Samba y Salto se vuelve una fiesta. Quedan muy pocas entradas anticipadas tanto en la plataforma de Redtickets como en los distintos Redpagos del país, para vivir las tres noches de desfiles por la Costanera Norte.

La fiesta empieza esta noche sobre las 21 horas, con un importante despliegue de alegría, color y ritmo del samba que hará rugir la avenida con la participación de tres escuelas, La Estrella, Unidos de la Zona Sur y Tropi Junior.

Ya se produjeron cortes de calles en avenida Costanera Norte y Paraguay; así como también en la Costanera Norte y Garibaldi. Habrá servicio de ómnibus de todas las líneas para que la gente pueda llegar al espectáculo y también estarán disponibles en el lugar al finalizar el mismo.

Los puntos de ingreso estarán habilitados desde las 19 horas por los dos cruces disponibles: Apolón y Saturnino Ribes, y por la avenida Garibaldi y la Costanera Norte (en el Club de Polo), con estacionamiento privado en ambos puntos. Los automóviles abonarán la suma de 200 pesos mientras que las motocicletas pagarán 100 pesos.

El Carnaval de Salto 2026 se destaca por tener un crecimiento en la logística, pero sobre todo en el nivel de espectáculos de cada escuela de samba que tras lo demostrado, ya promete y mucho. Con excelente servicio de seguridad, iluminación, comodidad, servicios sanitarios, ambulancias y excelentes servicios de cantina.

Hoy a partir de las 21 horas el despliegue de ritmo, color y alegría invaden la avenida Costanera, que se pintó con sus mejores colores para recibir tanto a los artistas como al público que inundará cada espacio del desfile.

«Estamos muy felices y estos días fueron todos de felicidad porque hubo un gran cambio que impactó en las escuelas (de samba), que es algo hermoso y lo estábamos deseando hace rato y creo que a futuro va a seguir cambiando mucho para bien del Carnaval y de todas las escuelas de samba de Salto», dijo Sergio De Mattos, presidente de la escuela de samba Mulambé, la actual campeona de la categoría.

Mientras que el presidente de la escuela de samba Unidos de la Zona Sur, Carlos Fraga, destacó que «se trata de un evento muy grande y estamos muy agradecidos con el sueño que tuvimos que fue ponerle más comodidad a la gente. Tenemos la tranquilidad de ver gradas, sillas, mesas, hasta plateas VIP, así que los invitamos a todos para que estén ahí tranquilos y hoy ver que eso es posible, es un gran logro».

Por su parte, uno de los principales referentes del Carnaval salteño e integrante de la escuela de samba La Estrella, Yamandú Carballo, posteó en redes «felicitaciones a los organizadores del Carnaval y un especial reconocimiento al Gobierno de Salto. Hoy es un verdadero placer contar con una Avenida del Samba a la altura de nuestra historia, con todos los lujos y el respeto que nuestras escuelas merecen».

«En estos días el Carnaval se vive distinto, porque cuando hay decisión política, compromiso y dedicación, las escuelas brillan el doble y el trabajo de todo un año se luce como corresponde. Gracias por apostar a la cultura popular, por creer en nuestras escuelas y por acompañar este crecimiento», enfatizó.

Y añadió que «seguimos creciendo, juntos, para dar el mejor carnaval a nuestro Salto, donde el samba, la identidad y el pueblo sean siempre protagonistas. Que suene la avenida. Que brillen las escuelas. El carnaval está más vivo que nunca».

También los referentes de las escuelas de samba Belleza Real, Luisina Cardozo, Barrio Ceibal Jesús Rodríguez y de la Tropi Junior, Federico Regueira, destacaron el apoyo obtenido este año para generar un crecimiento de las escuelas de samba en materia de espectáculos y del Carnaval de Salto en su conjunto,

