Comienza la ejecución del convenio entre Fundación Piso Digno y el Gobierno de Salto

Arribaron los primeros materiales y se activó el trabajo conjunto con CECOED y varias direcciones departamentales.

En las últimas horas arribó a Salto el primer cargamento de materiales en el marco del convenio de cooperación firmado el pasado 22 de diciembre entre la Fundación Piso Digno y el Gobierno de Salto, dando inicio a la ejecución del acuerdo que apunta a erradicar el piso de tierra en viviendas del departamento.

El envío recibido está destinado al programa Piso Digno e incluye dos fardos de tablas —equivalentes a 624 tablas de cinco metros—, un fardo de tirantes con 300 unidades de 2,40 metros, un pallet de estacas que totaliza 840 unidades y 40 kilos de clavos. Se trata de insumos fundamentales para la colocación de pisos en los hogares que serán beneficiados por la iniciativa.

El objetivo central del convenio es mejorar las condiciones de vida de familias que actualmente habitan viviendas con piso de tierra, una realidad que impacta directamente en la salud, especialmente en la primera infancia y en las personas adultas mayores. La intervención busca reducir enfermedades respiratorias y gastrointestinales, además de aportar mayor dignidad a la vida cotidiana de los hogares alcanzados.

Desde las instituciones involucradas se reconoce que la solución tiene un carácter urgente y de emergencia, aunque se subraya que constituye una respuesta concreta y efectiva frente a una problemática estructural, con un impacto inmediato en la calidad de vida de las familias beneficiarias.

Para la implementación del programa se trabaja de manera articulada con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), que facilitó el depósito para el acopio de los materiales, así como con distintas áreas del Gobierno de Salto.

En la ejecución del convenio participan las direcciones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Desarrollo Social, que aportarán recursos técnicos, logísticos y humanos, reafirmando un enfoque interinstitucional orientado a promover inclusión social y bienestar para los sectores más vulnerables del departamento.

