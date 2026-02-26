ANEP, CFE y UNIPE inician en Salto una nueva edición de la Maestría en Formación Docente, una propuesta gratuita y a distancia para docentes.

Comienza en Salto la Maestría en Formación Docente del CFE y la UNIPE

El próximo sábado 28 de febrero dará inicio en Salto una nueva edición de la Maestría en Formación Docente, una propuesta académica impulsada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a través del Consejo de Formación en Educación (CFE), en coordinación con la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina (UNIPE).

La apertura se realizará en el Centro Regional de Profesores del Litoral, sede Salto, en una instancia que marca un nuevo paso en el proceso de fortalecimiento de la formación universitaria docente en el país.

Formación de posgrado y desarrollo profesional

Según se informó en la gacetilla institucional, la maestría apunta a consolidar la formación de posgrado y a promover la investigación en educación, contribuyendo al desarrollo profesional de docentes de la ANEP y al proceso de construcción de la Universidad de la Educación en Uruguay.

La propuesta tendrá carácter gratuito y una duración total de dos años. Su modalidad será principalmente a distancia, con instancias sincrónicas y tres encuentros presenciales por año, combinando flexibilidad académica con espacios de intercambio presencial.

Agenda de la jornada inaugural

La actividad inaugural comenzará a las 9:00 horas con la apertura institucional a cargo de autoridades de ANEP, CFE y la UNIPE.

Posteriormente, a las 9:45 se desarrollará la presentación académica de la maestría, encabezada por la coordinadora Mag. Patricia Moscato. Más tarde, a las 10:15, compartirán su experiencia egresadas y egresados de la cohorte 2017, aportando una mirada práctica sobre el proceso formativo y su impacto profesional.

Cooperación regional y universidad pública

El lanzamiento de esta edición también refuerza la cooperación académica regional entre Uruguay y Argentina, en un escenario donde la formación docente universitaria adquiere cada vez mayor protagonismo.

Desde la organización se destaca que la iniciativa reafirma el compromiso del CFE y la ANEP con una formación docente de carácter universitario y con el desarrollo de una universidad pública de la educación.

