Comenzó la temporada de piscinas y playas con servicios de guardavidas

El Gobierno de Salto, a través de la Coordinación de Deportes, informó que ya comenzó oficialmente la temporada de piscinas y playas, con servicios de guardavidas, docentes a cargo de actividades y horarios definidos.

El integrante de la Coordinación de Deportes, Prof. Carlos Ribero, señaló que “ya arrancó la temporada de piscinas y contamos con guardavidas en todas las piscinas habilitadas”. Además, informó que se realizó un llamado a docentes, el cual ya fue aceptado, por lo que “todas las piscinas van a tener un docente que estará brindando clases en el horario de la mañana”.

Ribero recordó que los horarios de funcionamiento de las piscinas son de 8:00 a 13:00 horas, con un receso al mediodía, y luego de 15:00 a 20:00 horas en el turno vespertino. En cuanto a las inscripciones, indicó que “se extenderán hasta el 16 de enero, por lo que se invita a no demorar el trámite”.

En relación a los espacios naturales, el referente destacó que “las playas ya están funcionando con guardavidas”, e instó a la población a concurrir únicamente a las playas habilitadas. En general, el servicio se brinda de 8:00 a 20:00 horas, mientras que en la Playa del Lago el servicio de guardavidas funciona de viernes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Por su parte, el coordinador de Deportes, Dr. Marcelo García da Rosa, explicó que al inicio de la gestión se encontraron algunas piscinas en condiciones que requerían intervención, pero que “en un tiempo corto, aunque muy intenso, se logró dejar todo en condiciones”. Destacó además que ya se encuentran en funciones los guardavidas y los equipos que actuarán como guías en cada piscina.

García da Rosa confirmó que continuará el sistema de inscripciones descentralizadas, realizándose directamente en cada piscina de la zona, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos y evitar traslados al centro de la ciudad. Asimismo, pidió disculpas a la población por la demora en la habilitación de la piscina del Saladero, explicando que fue necesario realizar un pozo nuevo por problemas estructurales, por lo que se prevé su apertura para la próxima semana.

Finalmente, el coordinador informó que ya se encuentran habilitados los servicios de guardavidas en Las Cavas, Salto Chico, Ayuí, Parque del Lago y el río Daymán, y subrayó que “por primera vez se logró una coordinación entre la Prefectura Nacional Naval y los guardavidas de la Intendencia”. También destacó como un hecho histórico la presencia del servicio de guardavidas en las playas de Belén y Constitución, ampliando la cobertura a una franja muy importante de la población del departamento.

