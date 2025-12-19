Comenzaron las obras de acondicionamiento y modernización de la Biblioteca Municipal Felisa Lisasola

Días pasados dieron inicio las obras de acondicionamiento y modernización de la Biblioteca Municipal Felisa Lisasola, una intervención que apunta a mejorar su infraestructura y generar espacios más adecuados para el público y las diversas actividades culturales y educativas que allí se desarrollan.
Los trabajos tendrán una duración estimada de seis meses y se ejecutarán por etapas, con el objetivo de no afectar el funcionamiento general del servicio. De esta manera, la Biblioteca continuará abierta al público durante gran parte del proceso de obra.
En una primera fase, las tareas se concentran en el área de la biblioteca infantil, sector que permanecerá cerrado por algunas semanas. Finalizada esta etapa, las obras avanzarán progresivamente sobre otros espacios del edificio, de acuerdo al cronograma establecido.
Una vez concluidos los trabajos, la Biblioteca Municipal contará con ambientes renovados y mejor acondicionados. Además, se prevé la mejora del patio interno y la rehabilitación del Museo Edmundo Prati, que permanece cerrado desde hace varios meses.
Desde el Gobierno de Salto se destacó la relevancia de esta intervención, señalando que permitirá fortalecer un espacio cultural de referencia para la comunidad, mejorar las condiciones edilicias y ampliar las posibilidades de uso para vecinos, estudiantes e instituciones.