Colonia Lavalleja: firman comodato para usar pozo de agua

Este sábado se realizó en el Municipio de Colonia Lavalleja la firma del comodato que habilita el uso y explotación del pozo de agua ubicado en la Zona 19, una infraestructura clave para mejorar el acceso al recurso hídrico de alrededor de 70 familias del área rural.

Del acto participaron el vicepresidente del Directorio de OSE, Guillermo Caraballo; el intendente interino de Salto, Francisco Blardoni; el secretario general de la Intendencia, contador Walter Texeira Núñez; el alcalde de Colonia Lavalleja, Antonio Tejeira; concejales municipales y vecinos de la zona.

Durante la actividad, Blardoni explicó que el pozo se encontraba desde hacía años en una situación administrativa indefinida, ya que estaba emplazado en un predio de OSE pero había sido ejecutado por la alcaldía local. “Rápidamente pudimos solucionar esta situación a través de un comodato, mediante el cual el terreno pasa al municipio”, señaló.

- espacio publicitario -

El intendente interino destacó que este avance permitirá incorporar una bomba solar al sistema, lo que contribuirá a mejorar la calidad del agua y la estabilidad del suministro. Indicó además que el beneficio será particularmente relevante para la producción de flores en la zona y para los vecinos que residen a lo largo de los caminos rurales, donde el abastecimiento ha sido históricamente irregular.

Según se informó, las dificultades del servicio se debían principalmente a la extensión de las cañerías y a problemas técnicos frecuentes asociados a la baja tensión eléctrica y a las tormentas. “Todo eso lo tiene que afrontar el municipio, pero con una nueva perforación de un pozo que es importante, podemos dar una solución concreta y mejorar la calidad de vida de mucha gente”, afirmó Blardoni.

Con la formalización del comodato, el municipio queda habilitado para gestionar directamente el pozo y avanzar en las mejoras técnicas previstas, consolidando una fuente de agua más segura y sustentable para la población de Colonia Lavalleja.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/fac8