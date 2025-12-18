Colonia 18 de Julio vivirá este fin de semana jineteadas y pruebas de rienda, con desfile criollo, finales del campeonato y premios de hasta $100.000

Luis Román, organizador de la doble jornada de jineteadas y pruebas de rienda en Colonia 18 de Julio, se acercó hasta EL PUEBLO para contarnos detalles de lo planificado y para invitar al público que sabe apreciar la destreza de los jinetes que destacarán en la gran final en la rueda del basto oriental, que tiene un premio de $100.000.

– ¿Cuáles son las actividades previstas para este fin de semana que tienen que ver con una gran final?

– Así es, este 21 y 22 de diciembre tenemos la gran final del campeonato de pruebas de rienda del Centro de Domas Luis Román y Familia, conjuntamente con la fiesta del bastero oriental, que estaremos realizando en la Colonia 18 de Julio, en el mismo Centro de Domas.

– ¿En qué horario?

– Se va a empezar el sábado por la mañana, vamos a arrancar alrededor de las 9 de la mañana con prueba de rienda para todo caballo y jinete no clasificado y clasificado, abierto a todo caballo. Después continuamos por la tarde con las montas por grupa y las montas en pelo, que sería la parte de jineteadas en la tarde, con una inscripción de mil pesos, el jinete trae el potro y todo lo recaudado de cada categoría va al premio. En las pruebas de rienda del sábado a la mañana el 80% de lo recaudado va a premio, más trofeo e insumos. El sábado por la noche alrededor de las 20.30 horas, más o menos, se va a estar corriendo la final del campeonato de pruebas de rienda, que llevan 40 caballos a una final que se divide en dos, porque el campeonato puso un reglamento que para que pudieran llegar a la final tendrían que cumplir 5 fechas en el año y tener el puntaje más alto de cada categoría. De una tabla general sacamos los 20 puntajes más altos de la tabla, cumpliendo las 5 fechas de cada categoría, para llegar a la gran final por 100 mil pesos. Después los otros 20 puntajes de abajo van a una final de revancha, que es un premio puesto por la organización y los sponsors que nos acompañan. En la final de prueba de riendas, de los 100 mil pesos, el primero se va a llevar un monto más grande y después se va a dividir en 5 premios.

El domingo por la mañana continuamos con un desfile criollo, vamos a concentrarnos en la plaza de la Colonia 18 de Julio, hacemos un desfile recorriendo las calles de la Colonia y de ahí seguimos rumbo al ruedo del Mataco, que está dentro del predio del Centro de Domas. Eso sería por la mañana, luego disfrutamos de un almuerzo criollo, y por la tarde continuamos con las pruebas. La jineteada, que va a ser en Basto Abierto, el Basto Argentino como se llama, que tiene una inscripción de mil pesos, todo lo recaudado va para el premio. Es bueno recalcar que vienen jinetes nacionales e internacionales para ese evento. También tenemos una monta especial de Jorge Aranguren, que es un jinete salteño que está para ir a Diamante en la Argentina, y que está clasificado al Prado. Hará una monta especial de regalo al público en una yegua que es de un tropillero, Luis Matto, que también se la cede para que haga esa presentación y ese regalo al público.

Después van a haber unas montas especiales también, de una muchacha, Melina Pinto, que es a beneficio de un muchacho que tuvo un accidente y está pasando por un mal momento de salud y vamos a dar una mano. Y a la vez Ramón Bandera, otro muchacho jinete, va a hacer otra monta especial para otro beneficio, en esta oportunidad será para Macarena, que es una muchacha que está también con un problema de salud bastante complejo y tratamos de darle una mano.

Al terminar con la actividad del domingo en la tarde, arrancamos con el plato fuerte, que van a ser las montas en el recado oriental, en el basto oriental. Se lleva como premio 50 mil pesos el primero, 30 mil pesos al segundo y 20 mil pesos al tercero. Todo jinete trae su caballo, pone el potro y en la modalidad del basto oriental paga 1.500 pesos anticipado y si no el día de la fiesta deberá pagar 1.800.

– Siempre hay un público que le gusta las tradiciones de las montas, las pruebas de rienda y todo lo que tiene que ver con estas tradiciones camperas y folclóricas. ¿La gente puede participar? ¿Hay entradas para poder estar presente y ver todos estos espectáculos?

– La entrada por dos días vale $ 600, por un día vale $ 500. A veces hacemos algún juego campero para que la gente participe, en este caso no nos animamos a hacer muchas cosas para el público que participe como en otras oportunidades porque tenemos miedo un poco de los horarios que no nos den para cumplir con todo. Pero sí vamos a tener las pruebas de rienda que es abierta a todo público, jinete y caballo, el domingo y el sábado en la tardecita, que vamos a tener un tiempito y vamos a poder hacer algún juego campero como hemos hecho en otras oportunidades, y el domingo por la mañana también si nos da el tiempo podemos hacer alguna participación del público, de juegos y esas cosas como hemos hecho en otras oportunidades.

